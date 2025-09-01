Financial Controller - Konsultuppdrag till Investmentbolag
Har du erfarenhet av att hantera komplexa ekonomiska flöden och vill ta nästa steg i en roll med stort mandat och högt tempo? Nu söker vi en Financial Controller till ett tillväxtorienterat investmentbolag med verksamhet och dotterbolag både i Sverige och internationellt.
Det är ett långsiktigt uppdrag med möjlighet att arbeta antingen som konsult eller som anställd. Uppdraget utgår från Göteborg, men det finns goda möjligheter till att arbeta remote.
Om rollen
Som Financial Controller får du en central roll i bolagets ekonomifunktion - med ansvar för rapportering, analys och processförbättringar. Du arbetar nära ledning och ägare och förväntas självständigt driva ditt arbete framåt i en dynamisk miljö.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Ansvara för finansiell rapportering, månadsbokslut och analys i ett tiotal dotterbolag (inkl. flera start-ups)
Säkerställa att finansiella rapporter följer tillämpliga lagar och regelverk
Budgetering, prognoser och uppföljning
Utveckla och förbättra interna processer, rutiner och intern kontroll
Hantera löpande administrativa uppgifter såsom fakturor, betalningar och liknande
Stötta i riskhantering och bygga finansiell struktur för fortsatt tillväxt
Kvalifikationer och erfarenhet
Kandidatexamen inom ekonomi, redovisning eller motsvarande
Gedigen erfarenhet av redovisning, beskattning och finansiell rapportering
God vana att arbeta i Excel och gärna erfarenhet av AI-baserade verktyg för effektivisering
Tidigare erfarenhet från holdingbolag, koncernstrukturer eller startupmiljö är meriterande
Vi tror att du är en strukturerad och analytisk person som trivs med att arbeta självständigt och ta stort eget ansvar. Du har förmåga att prioritera och driva flera projekt parallellt, samtidigt som du arbetar lösningsorienterat och ständigt letar efter sätt att förbättra processer. Du motiveras av att vara i entreprenöriella miljöer och är prestigelös när det krävs. Dessutom uttrycker du dig obehindrat på både svenska och engelska.
Vad kan du förvänta dig av oss?
Vi arbetar med både små och stora företag i olika branscher och har ett stort nätverk av uppdragsgivare som söker kompetenta konsulter. Genom oss får du tillgång till intressanta och utmanande uppdrag, med möjlighet att påverka både omfattning, typ av uppdrag och bransch. Vi tror på nära och långsiktiga samarbeten och är måna om att du som konsult ska trivas, känna dig trygg och få rätt stöd längs vägen. Du kan arbeta för oss med eller utan egen F-skattsedel. Utan eget bolag blir du anställd hos oss under uppdragets längd, med fast månadslön, försäkringar och friskvårdsbidrag. Med eget bolag arbetar du som underkonsult till oss.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande då kunden önskar snabb tillsättning av konsult. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Ellinor Dam, ellinor.dam@atalent.se
och Isabelle Karmsten, isabelle.karmsten@atalent.se Ersättning
