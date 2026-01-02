Financial Assistant till börsnoterat tillväxtbolag med tyskt dotterbolag
Candles Scandinavia AB / Ekonomiassistentjobb / Örebro Visa alla ekonomiassistentjobb i Örebro
2026-01-02
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Candles Scandinavia AB i Örebro
, Stockholm
, Malmö
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Candles Scandinavia, med kunder som H&M, Åhléns, Lyko, Rituals med flera, är idag en ledande europeisk leverantör av doftljus producerade med 100% växtbaserat, biologiskt nedbrytbart vax, baserad på svenskodlad raps. Bolaget erbjuder ett hållbart och miljövänligt alternativ till den annars paraffindominerade ljusmarknaden där råvaran utvinns av fossilt bränsle. Bolagets styrka ligger främst i en kostnadseffektiv metod för storskalig produktion av kundanpassade doftljus, helt av naturligt och miljövänligt vax. Candles Scandinavia bedriver sin verksamhet i fräscha och ändamålsenliga lokaler centralt i Örebro och är idag ca 50 medarbetare med en omsättning om ca 200 miljoner kronor. Utöver detta ingår även ett nyförvärvat tyskt bolag, HashtagYou, i koncernen med ytterligare ca 55 medarbetare och en omsättning om ca 250 Mkr. Candles Scandinavia AB (publ) är sedan november 2021 noterade på Nasdaq First North Growth Market.
Våra värdeord är viktiga för oss och finns med oss i vårt dagliga arbete:
Vi vågar och är innovativa
Vi vet
Vi gör det nu
Vi är effektiva
Vi är förändringsbenägna & arbetar annorlunda
Vi kommunicerar & involverar
Vill du arbeta i ett börsnoterat tillväxtbolag i internationell miljö? Då kan detta vara rollen för dig!
Om rollen
Vi fortsätter att växa och behöver bli fler! Som Financial Assistant hos Candles Scandinavia AB kommer du att ingå i koncernens ekonomifunktion och rapportera till Finance & HR Manager. Rollen har en tydlig internationell prägel där du bland annat kommer att arbeta med ekonomiadministration för vårt tyska dotterbolag.
Vi söker dig som precis har avslutat en relevant utbildning inom ekonomi alternativt har något års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Du erbjuds en utvecklande och varierande roll där du får en god förståelse för hela ekonomiprocessen. Vi tror att du på ett engagerat och ödmjukt sätt kan bidra med nya tankar och idéer för utveckling av de ekonomiska processerna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ansvar för kund- och leverantörsreskontra för både det svenska moderbolaget och koncernens tyska dotterbolag
• Löpande bokföring
• Avstämningar
• Delta vid månad- och årsbokslutsarbete
• Delta i framtagande av intern- och externrapportering
• Medverkan i arbetet med revision
• Delta i effektivisering av ekonomiprocesser och rapporteringsrutiner
• Delta i utveckling och förbättring av vårt affärssystem, Microsoft Dynamics Business Central
• Administrativa HR-uppgifter då funktionen även ansvarar för HR-områdetPubliceringsdatum2026-01-02Kvalifikationer
• Relevant ekonomisk utbildning alternativt har något/några års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter
• Goda kunskaper i Officepaketet, gärna Excel
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Kunskaper i tyska, både i tal och skrift, är meriterandeDina personliga egenskaper
• Strukturerad
• Noggrann
• Ansvarstagande
• Kommunikativ lagspelare
• Trivs i en föränderlig och dynamisk miljö
• Prestigelös, du trivs där alla hjälper till och bidrar - oavsett titel
Vi erbjuder
• En dynamisk och innovativ arbetsmiljö i ett företag med stark tillväxt och fokus på hållbarhet.
• Möjlighet att påverka och utveckla processer
• Ett engagerat och stöttande team med hög kompetens.Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 28 januari 2026. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka! Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega som delar vår passion för hållbarhet, kvalitet och innovation!
Har du frågor är du välkommen att maila till Emma Axelsson eax@candles.se
alt 076-719 45 94
Tjänsten tillträds så snart som möjligt.
Mer information om oss hittar du på www.candles.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Candles Scandinavia AB
(org.nr 556791-4147), https://www.candles.se/ Arbetsplats
Candles Scandinavia Kontakt
Finance & HR Manager
Emma Axelsson eax@candles.se Jobbnummer
9667958