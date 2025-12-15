Financial Analyst till tillverkande bolag i Finspång!
2025-12-15
Nu söker vi en Financial Analyst med fokus på energiprojekt till vår kund i Finspång. Rollen innebär att stödja och genomföra offertprocesser genom försäljningsberäkningar och finansiell analys. Tjänsten är central för att säkerställa korrekta kostnadsbedömningar och prissättningar samt bidra till förbättrade finansiella processer och digitalisering inom kommersiell offertledning.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Utföra försäljningsberäkningar och finansiella analyser i samarbete med teknisk offertledning, ingenjörsteam, försäljning och centrala funktioner.
• Implementera koncept kring skatter, valutor, garantier och finansiering samt granska avtalsvillkor.
• Identifiera, beräkna och hantera risker inom projekt.
• Analysera kostnader och finansiella processer samt föreslå produktivitetsförbättringar.
• Bidra till utveckling och digitalisering av kommersiella processer.
Vem är du?
• Yrkesutbildning, kandidatexamen eller master inom finans, ekonomi eller företagsekonomi.
• 1-3 års erfarenhet inom finansiering, controlling, försäljning, offertledning, projektledning eller produktkalkylering.
• God förståelse för finansiella processer och riskhantering.
• Utmärkta färdigheter i tidshantering med fokus på kvalitet och noggrannhet.
• Förmåga att arbeta effektivt i multinationella och mångkulturella team.
• Flytande engelska och tyska i tal och skrift.
• Mycket goda IT-kunskaper.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
