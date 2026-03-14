Financial Analyst till globalt läkemedelsbolag
SJR tillsätter nu en Financial Analyst till vår kund, ett ledande globalt läkemedelsbolag med kontor i Solna & Uppsala. Detta är ett konsultuppdrag med start 4e maj och 12 månader fram med chans till förlängning. Rollen är placerad 80 % onsite på vår kunds finansavdelning i Uppsala och 20 % remote.Publiceringsdatum2026-03-14Om tjänsten
I rollen som Financial Analyst blir du en viktig del av ekonomi- och finansfunktionen med fokus på tillverkning, supply chain och kostnadsanalys. Du arbetar nära interna intressenter och bidrar till analyser av manufacturing variances, rapportering, prognoser och månadsbokslut. Tjänsten innebär även att identifiera och driva förbättringar i processer och arbetssätt samt ge stöd i olika projekt och initiativ inom Supply Chain Finance.
Ansvarsområden
• Analysera funktionella kostnader, manufacturing variances och rapportering
• Delta i finansiella stängningsaktiviteter (månadsbokslut)
• Stödja kapitalisering av tillgångar
• Arbeta med volymprognoser
• Stöd i månadsbokslutsprocessen
• Delta i ad hoc-projekt, förbättringsinitiativ och andra uppdrag inom SC Finance
Lämplig bakgrund
Du har en akademisk examen inom ekonomi, industriell ekonomi, finans eller teknik samt 2-5 års erfarenhet från kvalificerat ekonomiarbete. Du har god erfarenhet av finansiell analys, arbete med månadsbokslut och mycket goda kunskaper i Excel. Erfarenhet av Power BI och större ERP-system, särskilt SAP, är starkt meriterande. Erfarenhet från supply chain, tillverkning eller kostnadsredovisning är också en fördel.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, driven och initiativtagande. Du trivs i en miljö där förutsättningarna snabbt kan ändras och tar gärna ägarskap för dina arbetsuppgifter. Du arbetar noggrant, strukturerat och har förmåga att prioritera på ett effektivt sätt. Rollen kräver god kommunikationsförmåga och en stark förmåga att samarbeta med olika delar av organisationen. Du behärskar både svenska och engelska flytande i tal och skrift.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-04-13. Till denna roll ser vi gärna CV på engelska.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1936".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
