Financial Accountant till innovativt bolag
2026-01-08
Vi på Vindex söker nu en erfaren och självgående Financial Accountant för ett interimsuppdrag på 3-4 månader till ett innovativt och internationellt verksamt bolag. Uppdraget passar dig som är trygg i din roll, van att arbeta i komplexa miljöer och snabbt kan sätta dig in i nya system och processer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Reskontra - matchning och hantering av fakturor
Löneadministration i samarbete med lönebyråer
Hantering av internationella flöden
Kvalifikationer och personliga egenskaper
För att lyckas i rollen har du mycket goda kunskaper i engelska och är van att arbeta i internationella miljöer. Du har en stark systemvana och erfarenhet av att arbeta i flera olika ekonomisystem, samt goda kunskaper i Excel där du självständigt kan arbeta med bland annat pivottabeller. Du har tidigare arbetat med reskontra och löneadministration, gärna i samarbete med externa lönebyråer i flera länder.
Som person är du självgående, erfaren och trygg i din roll. Du har lätt för att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och system, arbetar strukturerat och tar ett stort eget ansvar. Du är lösningsorienterad, noggrann och trivs i ett uppdrag där du förväntas leverera med kvalitet i ett högt tempo.
Ansökan
Är du den vi söker? Ansök via annonsen alternativt skicka ditt CV med referensnummer MNEKASSLON3046 till ansvarig rekryterare Melina Nilsson (076-209 99 20 eller melina.nilsson@vindex.se
). Intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå som arbetar med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister.
