Finance Business Partner Lead till Magnum Ice Cream Company
The Magnum Ice Cream Company, tidigare en del av Unilever, är idag ett självständigt och börsnoterat bolag med en omsättning om cirka 7,9 miljarder euro med varumärken som Ben & Jerrys, GB Glace och Magnum. Vi befinner oss på en spännande tillväxtresa där affärsmannaskap, innovation och ägarmentalitet står i centrum.
Hos oss kombineras tempo och struktur med kreativitet och premiumkänsla. Vi skapar förutsättningar för människor och affär att växa - samtidigt som vi utvecklar glassupplevelser som förvandlar vardagliga stunder till något minnesvärt. För vi vet att livet smakar bättre med glass.
Vill du utvecklas, göra skillnad och vara med och forma framtiden för ett globalt varumärke i förändring, är detta rätt plats för dig.
Magnum Ice Cream Company söker nu en senior Finance Business Partner som vill vara med och forma framtidens finansiella arbetssätt som en effekt efter separationen från Unilever och införandet av ett nytt globalt ERP-landskap.
Det här är en affärsnära, strategisk förändringsroll med stort mandat, hög synlighet och tydlig påverkan på resultat och arbetssätt i Sverige, Danmark och Finland.
Rollen som Finance Business Partner Lead
Som Finance Business Partner Lead ansvarar du för att driva och förankra globala finansiella lösningar lokalt i Norden. Du säkerställer att nya processer och system fungerar i praktiken, både affärsmässigt och regulatoriskt och blir en central länk mellan global design och lokal verksamhet.
Rollen är huvudsakligen kopplad till transformationsprogrammet OPUS, med nära samarbete med CFO, Commercial Finance, Finance Controller, IT, kommersiella team i Norden och globala processägare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa att global finansiell design möter nordiska affärs- och lagkrav
Driva lokalt förändringsarbete inom Finance GTM, prissättning, kampanjer och Trade Promotion Management
Koordinera lokala experter och bidra aktivt i globala processforum
Ansvara för lokala tester (UAT), go-live och hypercare i samband med ERP-införande
Stötta intäkts- och lönsamhetsanalys samt säkerställa korrekt påverkan på P&L
Säkerställa smidig TSA-exit och integrera förändring i ordinarie verksamhet
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som är trygg i din finansiella kompetens och trivs i roller där struktur möter förändring.
Senior erfarenhet inom Commercial Finance / Finance Business Partnering
Djup förståelse för Finance GTM-processer (FP&A, revenue reporting, credit m.m.)
God kunskap om nordiska legala och regulatoriska krav
Erfarenhet av SAP S/4HANA och finansiella transformationer är starkt meriterande
Stark projektlednings- och stakeholder management-förmåga
Hög digital mognad och intresse för AI och nya arbetssätt
Flytande engelska, nordiskt språk är meriterande
För att lyckas i rollen är du affärsdriven och lösningsorienterad, med förmåga att omsätta komplexa krav till praktiska och värdeskapande lösningar. Du trivs i förändring, är trygg i miljöer med högt tempo och många parallella intressenter, och behåller fokus även när förutsättningarna snabbt förändras. Du har ett inkluderande och samarbetsinriktat arbetssätt, bygger förtroende på alla nivåer i organisationen och kombinerar ett pragmatiskt förhållningssätt med ett tydligt resultatfokus.
Flytande engelska i tal och skrift
Om Magnum Ice Cream Company
The Magnum Ice Cream Company is all about growth. Growing our business. Growing our customers' businesses. Growing our people's careers. Growth begins with empowerment. So we free our people to be innovative, responsible entrepreneurs, driven and equipped to give our consumers more amazing products and unforgettable moments - and having fun doing it.
Here's what defines success in our organization :
• We are all about growth
• We operate with speed and simplicity
• We win together with fun
• We boldly innovate to disrupt our industry
• We care and challenge
• We are experts in the Ice Cream Category
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater.
