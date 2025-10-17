Film- Stop motionlärare, med viss digitalt musikskapandeinriktning
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb / Gnesta Visa alla gymnasielärarjobb i Gnesta
2025-10-17
, Nykvarn
, Trosa
, Södertälje
, Salem
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Gnesta
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Kulturskolan i Gnesta är en liten men livaktig Kulturskola. Skolan har engagerad personal som hjälper varandra och månar om såväl utveckling som att bibehålla det vi redan gör bra.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Detta vikariat, med god möjlighet till förlängning, innebär att du kommer att arbeta som filmlärare med huvudinriktning på Stop Motion i Gnesta kommun. Meriterande är om du kan hålla i en kurs i digitalt musikskapande. Utöver undervisning kommer du att tillsammans med kollegor arbeta med att organisera och leda skolans evenemang, bland annat konserter och rekrytering. Kvalifikationer
Du är högskoleutbildad filmlärare eller har motsvarande kompetens som bedöms likvärdig av arbtsgivaren.
Du har pedagogisk erfarenhet att undervisa i film och Stop Motion och gillar att arbeta med barn. Du är duktig på att undervisa på olika nivåer och olika åldrar. Du vill fortsätta att lära dig och är öppen för nya arbetssätt och har lätt för att samarbeta med kollegor, även över ämnesgränser för att skapa det bästa möjliga för elever och kommuninvånare.
Du arbetar för elevers delaktighet och inflytande på verksamheten.
Du är ansvarstagande och strukturerad och van att arbeta mot mål, samt van att tänka lösningsorienterat och förstår värdet av att hushålla med en budget.
B-körkort är meriterande
Meriterande är även kunskap i att lära ut digitalt musikskapande.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1392542". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gnesta kommun
(org.nr 212000-2965), http://www.gnesta.se/kulturfritid/ungignesta/kulturskolan Arbetsplats
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Klas Jervfors Turner klas.jervfors-turner@gnesta.se 0158-275 457 Jobbnummer
9561931