Filbornaskolan söker gymnasielärare i ekonomiska ämnen och juridik
Är du vår nya kollega på Ekonomiprogrammet? Vill du arbeta på ett av Sveriges främsta idrottsgymnasium där gemenskap, energi och lösningsfokus är vardag?
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Filbornaskolan är en arbetsplats som kännetecknas av en elevorienterad och flexibel verksamhet med en tydlig pedagogisk idé. Sammanhållningen på skolan är påtaglig, både mellan elever och personal och i personalgruppen. Du får arbeta tillsammans med många trevliga kollegor. Vi har fem nationella program (BF/EK/IN/NA/SA), introduktionsprogram samt anpassad gymnasieskola.
Filbornaskolan är en av landets största idrottsgymnasier med ca 850 elever och en unik mix av program och inriktningar. Vi har två RIG (golf och simning), 12 NIU och utöver det idrotter på lokal nivå (LIU). Vår idrottsprofil präglar hela skolan och skapar energi, stolthet och gemenskap. Filbornaskolan växer och vi har ett starkt söktryck till våra program.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill mer än att bara undervisa. Du som brinner för att göra skillnad, både i klassrummet och i våra elevers framtid. Nu har du chansen att bli en del av vårt växande ekonomiprogram där driv, professionalism och omtanke genomsyrar verksamheten. Tillsammans med de andra ekonomilärarna och övriga i skolans största arbetslag axlar du arbetet med att fortsätta att utveckla programmet och skapa goda möjlighet för våra elever. Programmet är i ett expansivt skede och vill erbjuda dig ett spännande och annorlunda uppdrag där dina kunskaper, din färdighet och förmåga att lära ut är helt avgörande för oss och ungdomarnas framtid. Tjänsten omfattar att förbereda, genomföra och utvärdera undervisning, handleda UF-elever och nätverka med näringslivet. Att ta undervisningen utanför klassrummet och koppla till näringslivet ser vi som viktigt. Mentorskap till elever samt att vara en del i vårt arbetslagsarbete och vår strävan mot hög måluppfyllelse för eleverna blir också en viktig del av tjänsten.
Du kommer undervisa i kurser kopplade till ekonomiprogrammet och handleda elever i deras företagsidéer inom Ung Företagsamhet. Tidigare erfarenhet av UF-arbete och/eller att driva projekt mot näringslivet är meriterande.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare att undervisa på gymnasiet i ekonomiska ämnen, entreprenörskap och juridik. Det är viktigt för oss att du har mycket goda kunskaper och vi ser gärna att du har erfarenhet från att undervisa i dina ämnen. Du ser digitala verktyg och AI som naturliga inslag i lärprocessen. Du är van att inspirera, utmana och stötta elever mot sina mål. Här handleder vi unga entreprenörer mot insikt, innovation och ansvar.
Som person är du en lagspelare med fokus på lösningar och du bidrar till en trivsam arbetsmiljö. På Filbornaskolan tycker vi det är viktigt att arbeta tillsammans och därför ser vi gärna att du delar med dig av din expertis och sakkunskap till andra samt är nyfiken på vad andra kan delge dig. Du är flexibel och anpassad till olika situationer och människor och du har en god förmåga att skapa struktur, sammanhang och goda relationer. Du är kommunikativ och entusiasmerande med förmåga att skapa engagemang och delaktighet med såväl elever som vuxna.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 260524, Intervjuer och tillsättning av tjänst sker löpande
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100 %
Tillträdesdatum: 20260812
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregisterFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
)
251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Sveriges Lärare helsingborg@sverigeslarare.se
