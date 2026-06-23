Filare/Gradare till kund i Finspång!
Ikett Personalpartner AB / Smedsjobb / Finspång Visa alla smedsjobb i Finspång
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Finspång
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Vi söker nu en filare till en av våra kunder i Finspång. Tjänsten som filare innebär att du kommer arbeta med efterbearbetning såsom filning/slipning/gradning av kompressorer och turbinskivor samt övriga rotordetaljer med efterföljande kontroll. Du kommer ha ett nära samarbete med övriga avdelningar i produktionen och tillsammans med avdelningen driva ständiga förbättringar
Start för tjänsten omgående eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till dagtid.Om företagetProfil
Vi söker dig med verkstadserfarenhet. Vi ser gärna att du tidigare haft en roll där metallbearbetning ingått tillsammans med gradning och slipning. Det är meriterande om du tidigare har erfarenhet av att arbeta utifrån ritningar och kan tolka dem på egen hand.Kvalifikationer
• Erfarenhet av verkstadsarbete.
• Kunskaper om ritningsläsning.
• Truck och traverskort är meriterande.
• Behärska svenska i både tal och skrift.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute på våra kundföretag.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Arbetsplats
Ikett Personalpartner Kontakt
Izabella Malmén izabella.malmen@ikett.com Jobbnummer
9974585