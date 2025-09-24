Field Service Engineer till TGW - Resande teknikerroll inom Automation
TGW Scandinavia AB ska nu förstärka sitt Field Service-team med en ny Field Service Engineer! Det här är en spännande och varierande tjänst där du får arbeta nära den allra senaste tekniken inom automatiserade logistiksystem - och resa till kunder runt om i Skandinavien.
Om TGW
TGW är en internationell leverantör av högautomatiserade logistiklösningar, med kunder inom bland annat detaljhandel, livsmedel och fordonsindustrin. I Skandinavien har de sitt huvudkontor i Mölndal och arbetar med både installation, service och uppgraderingar av sina system hos några av de mest välkända varumärkena på marknaden.
Om rollen
Som Field Service Engineer kommer du att arbeta med reparationer, planerat underhåll och projektarbeten på plats hos TGW:s kunder. Kunderna varierar från mindre anläggningar med interna transportsystem till stora, komplexa logistikcentra.TGW lägger stor vikt vid att uppdrag matchar din kompetens och att du får utvecklas vidare i takt med att du bygger upp erfarenhet. Du blir ofta kundens huvudsakliga kontaktperson på plats och får en nyckelroll i samarbetet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Felsökning av elektriska, mekaniska och mjukvarufel i automatiserad utrustning (t.ex. transportbanor, kranar, robotar, hissar)
Utföra förebyggande underhåll
Delta i uppgraderingsprojekt och förbättringsarbeten tillsammans med projektteam
Självständigt representera TGW ute hos kund
Resa inom hela Skandinavien (flexibilitet gällande arbetstider och resor krävs)
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som fälttekniker, servicetekniker, underhållstekniker eller liknande i en automatiserad miljö
Har god erfarenhet av PLC-felsökning (ex. Siemens, Allen-Bradley, OMRON)
Har kunskap om WMS och program som CMMS, HMI, SCADA
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska
Är nyfiken, självgående och trivs med att ta ansvar på plats hos kund
Observera att belastningsregisterutdrag krävs i samband med anställning
TGW erbjuder:
Tillsvidareanställning med konkurrenskraftig lön och övertidsersättning
Tjänstebil
Livförsäkring motsvarande 4 årslöner
Hälsoundersökning varje år och generöst friskvårdsbidrag
25 semesterdagar per år samt semesterersättning om 0,8 % av månadslönen per semesterdag
