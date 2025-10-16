Field Sales Rep till Fordonsmateriel i Ängelholm
Vill du arbeta nära kunder och driva försäljning genom starka relationer och teknisk förståelse?
Hos oss får du chansen att kombinera teknik och kundkontakt i en dynamisk miljö med engagerade kollegor. Kanske detta är rätt roll för dig!Publiceringsdatum2025-10-16Om tjänsten
Som Field Sales Representative har du en avgörande roll i att öka företagets omsättning genom att aktivt vårda befintliga kunder, återaktivera gamla kontakter och hitta nya affärsmöjligheter - med fokus på påbyggare inom den tunga fordonsindustrin.
Du är företagets ansikte utåt och bygger långsiktiga relationer med både kunder och leverantörer. Med ett professionellt, affärsmässigt och lösningsorienterat förhållningssätt skapar du mervärde i varje kontakt. Räkna med 2-4 övernattningar per månad i samband med mässor och kundbesök.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Förvalta och utveckla befintliga kunder (ca 70 %) samt aktivt bearbeta nya (ca 30 %)
Genomföra kundbesök och bygga starka relationer, särskilt mot påbyggare på tunga sidan
Ansvara för hela försäljningsprocessen - från prospektering till betald faktura
Delta i utvecklingen av nya produkter tillsammans med inköpsavdelningen
Vid behov stötta i dagliga uppgifter som orderregistrering och teknisk kundsupport
Ha kontakt med leverantörer kring produkter, tekniska specifikationer, priser och utbildningar
Planera och delta vid mässor och kundevent
Tillsammans med chefen upprätta och ansvara för en egen affärsplan för försäljning
Foma beskrivs av sina medarbetare som ett tryggt företag där man har en stolthet, respekt, hög servicegrad, mycket glädje, stor gemenskap, hög lojalitet, ett stort engagemang, en hög kvalitét och stor möjlighet till utveckling. Ett familjärt företag i en större koncern med trevliga kollegor och bra anställningsförmåner.
Foma värderar en trygg arbetsmiljö där samtliga medarbetare samverkar för ett gott arbetsklimat.
För att trivas hos oss delar du våra värderingar och har ett intresse för att lära dig om BPWs produktsortiment. BPW Fordonsmateriel AB - det självklara valet av axlar och tillbehör i fordonsbranschen. Fordonsmateriel, som i dagligt tal förkortas till FOMA, är ett dotterbolag till BPW i Tyskland. BPW är en av världens största axeltillverkare. FOMA har funnits sedan 1964 och har ända sedan starten varit representant för just BPW:s produkter i Sverige. FOMA säljer i princip allt som behövs för att bygga en påbyggnad på en lastbil eller en komplett släpvagn. Med dessa produkter kan FOMA betjäna allt ifrån kunder som bygger små personbilssläpvagnar med 500 kg totalvikt till de verkliga släpvagnsbjässarna som går i gruvorna i norra Sverige med 50 tons axlar.
Vem är du?
Du har några års dokumenterad säljerfarenhet och trivs med att driva affärer från start till mål.
Du är självgående, driven och trivs ute hos kund - du gillar att vara på fältet!
Du har ett affärssinne och motiveras av att se resultat.
Du vill utvecklas inom försäljning och lära dig våra produkter i grunden.
Du är strukturerad, ansvarstagande och bekväm i att ta fullt ägarskap för din säljprocess.
Du har ett tekniskt intresse, gärna med erfarenhet från fordonsbranschen eller försäljning till påbyggare på tunga sidan - det är starkt meriterande.
Om verksamheten
Tycker du att detta låter intressant söker du tjänsten via Dreamwork.se, sök gärna omgående då vi arbetar med löpande urval. Har du frågor om tjänsten kan du kontakta rekryteringskonsult Mahlin Granelli Glyré via telefon 070-377 45 39 eller mail mahlin.glyre@dreamwork.se
Välkommen med din ansökan. Ersättning
