Fibertekniker till vårt växande team inom fastighetsnät
MW Group AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MW Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Ekerö
eller i hela Sverige
MW Group är ett modernt nordiskt totalförsvarsbolag som levererar teknik, tjänster och personal för Nordens samhällskritiska infrastruktur, totalförsvar samt privata företag och myndigheter. MW Group levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på den nordiska hemmamarknaden och utomlands om behovet är globalt. MW Group är partner med den svenska, finska och danska försvarsmakten.
Vi söker fibertekniker till vårt växande team!
Arbetet innebär dragning, blåsning, svetsning, mätning, felsökning och driftsättning av fiber i
fastighetsnät, där precision och yrkesstolthet är i fokus. Du kommer att arbeta i olika typer av fastigheter och se till att varje installation utförs med precision och noggrannhet.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
* Installation och terminering av fiber i fastighetsnät.
* Svetsning, mätning och dokumentation.
* Felsökning och reparationer vid behov.
* Kontakt med kunder, projektledare och andra tekniker.
* Ansvara för att installationerna håller hög teknisk och visuell standard.
Vi söker dig som har:
* Erfarenhet av arbete med fastighetsnät.
* Kunskap och erfarenhet inom fiberinstallation, svetsning och mätning.
* B-körkort.
* Godkänd bakgrundskontroll.
* Goda kunskaper i svenska (både tal och skrift).
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet från försvarsindustrin eller Försvarsmakten.
* Robust fiber.
* Erfarenhet av blåsfiber.
* Erfarenhet av ribbon-svetsning.
Om MW Group
MW Group är ett modernt nordiskt totalförsvarsbolag som levererar teknik, tjänster och personal för Nordens samhällskritiska infrastruktur, totalförsvar samt privata företag och, myndigheter. MW Group levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på den nordiska hemmamarknaden och utomlands om behovet är globalt. MW Group är partner med den svenska, finska och danska försvarsmakten. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MW Group AB
(org.nr 559142-7629), https://mwgroup.se/ Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Nils Olofsson De-Millo nils.olofsson.demillo@mw.group Jobbnummer
9595951