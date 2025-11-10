Fibertekniker till vårt växande team inom fastighetsnät

MW Group AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm
2025-11-10


MW Group är ett modernt nordiskt totalförsvarsbolag som levererar teknik, tjänster och personal för Nordens samhällskritiska infrastruktur, totalförsvar samt privata företag och myndigheter. MW Group levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på den nordiska hemmamarknaden och utomlands om behovet är globalt. MW Group är partner med den svenska, finska och danska försvarsmakten.

Vi söker fibertekniker till vårt växande team!

Arbetet innebär dragning, blåsning, svetsning, mätning, felsökning och driftsättning av fiber i
fastighetsnät, där precision och yrkesstolthet är i fokus. Du kommer att arbeta i olika typer av fastigheter och se till att varje installation utförs med precision och noggrannhet.

Publiceringsdatum
2025-11-10

Dina arbetsuppgifter
* Installation och terminering av fiber i fastighetsnät.
* Svetsning, mätning och dokumentation.
* Felsökning och reparationer vid behov.
* Kontakt med kunder, projektledare och andra tekniker.
* Ansvara för att installationerna håller hög teknisk och visuell standard.

Vi söker dig som har:

* Erfarenhet av arbete med fastighetsnät.
* Kunskap och erfarenhet inom fiberinstallation, svetsning och mätning.
* B-körkort.
* Godkänd bakgrundskontroll.
* Goda kunskaper i svenska (både tal och skrift).

Det är meriterande om du har:

* Erfarenhet från försvarsindustrin eller Försvarsmakten.
* Robust fiber.
* Erfarenhet av blåsfiber.
* Erfarenhet av ribbon-svetsning.

Om MW Group

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MW Group AB (org.nr 559142-7629), https://mwgroup.se/

Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Nils Olofsson De-Millo
nils.olofsson.demillo@mw.group

Jobbnummer
9595951

