Fibertekniker sökes till vår kund i södra Sverige
Bolt.Works Sverige AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Gävle Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Gävle
2026-07-29
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Fibertekniker sökes – bli en del av framtidens infrastruktur
Vill du arbeta i en bransch med stark framtidstro och vara med och bygga nästa generations kommunikationsnät? Vi söker nu en erfaren och engagerad fibertekniker som vill utvecklas tillsammans med oss i ett företag där kvalitet, professionalism och laganda står i centrum.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i varierande projekt, ta ansvar och bidra med din kompetens i en organisation som satsar långsiktigt på både sina medarbetare och sina kunder.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
I rollen som fibertekniker arbetar du med installation, driftsättning och underhåll av fibernät. Arbetet omfattar både nybyggnation och serviceuppdrag där hög kvalitet och noggrann dokumentation är en självklar del av leveransen.Dina arbetsuppgifter
Fibersvetsning och installation av fibernät
Mätning, testning och felsökning av fiberanläggningar
Dokumentation och kvalitetssäkring av utfört arbete
Rör- och kabeldragning
Service, underhåll och felavhjälpning i nätinfrastruktur
Arbete ute i fält, både självständigt och i team
Vi söker dig som är:
ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett professionellt arbetssätt. Du trivs i en roll där kvalitet, säkerhet och kundfokus är viktiga delar av det dagliga arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som:
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Har god samarbetsförmåga och positiv inställning
Är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
Har ett professionellt bemötande mot kunder och kollegor
Är flexibel och trivs i en varierande arbetsmiljöKvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet som fibertekniker
Erfarenhet av fibersvetsning, mätning och felsökning
Goda kunskaper i svenska eller engelska är ett krav
B-körkort är ett krav, BE-körkort är meriterande
Certifikat för Arbete på väg 1 & 2 samt Heta Arbeten är meriterande
SOS-L är starkt meriterande
Vi erbjuder:
En långsiktig tjänst i en expansiv framtidsbransch
Möjlighet till vidareutbildning och certifieringar
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
En trygg arbetsgivare med god sammanhållning
Möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt
En arbetsmiljö präglad av kvalitet, säkerhet och samarbete
Hos oss får du möjlighet att bli en del av ett stabilt och växande företag där kompetens och engagemang värdesätts högt.Så ansöker du
Är du redo för nästa steg i karriären och vill vara med och bygga framtidens fibernät?
Välkommen med din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolt.Works Sverige AB
(org.nr 559509-2122)
800 02 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10014879