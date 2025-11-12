Fiberprojektör till Eltel - för dig som vill ta nästa steg
Friday Väst AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas inom fiberprojektering och ta nästa steg i din karriär? Hos Eltel får du växa med ansvar, lära av erfarna kollegor och vara en del av ett starkt team som tillsammans bygger och underhåller Sveriges digitala infrastruktur. Här får du tryggheten i en etablerad organisation - och samtidigt friheten att forma din egen utveckling. Du arbetar nära projektledare, byggledare och tekniker i projekt som gör verklig skillnad för företag, samhällen och människor.
OM TJÄNSTEN:
Hos Eltel får du mer än ett jobb - du blir en del av en trygg och långsiktig arbetsgivare med starka kundrelationer och en organisation som står stadigt i en föränderlig bransch.
Du får en bred och utvecklande roll där du arbetar med hela kedjan inom fiberprojektering - från planering och dokumentation till kontakt med kunder, myndigheter och entreprenörer. Arbetet präglas av frihet under ansvar, korta beslutsvägar och ett gott gäng som hjälper varandra framåt.
Eltel är en ledande aktör inom byggnation, installation och underhåll av fiber-, koppar- och telekomnät. De samarbetar med några av landets största nätägare och bidrar till att bygga och förvalta Sveriges digitala infrastruktur för framtiden.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Som projektör hos Eltel arbetar du med att projektera, planera och dokumentera fiberprojekt - från ritning till färdig anläggning. Rollen passar dig som har viss erfarenhet men vill bredda din kompetens inom större projekt och lära dig mer om hur hela nätet hänger ihop.
Du kommer bland annat att:
Projektera och planera fiber- och kanalisation i samråd med kund
Upprätta ritningar, arbetsordrar och teknisk dokumentation
Hantera materialbeställningar och enklare tillståndsfrågor
Ha kontakt med markägare, myndigheter och underentreprenörer
Följa upp arbeten och stödja kollegor i produktionen
VI SÖKER DIG SOM:Arbetar med eller tidigare arbetat med fiber, fastighetsnät, inomhusnät eller liknande (starkt meriterande med kompetens inom fiberprojektering)
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Som person har du viljan att lära, ett tekniskt intresse och ett strukturerat arbetssätt. Du trivs i en roll med både självständighet och teamwork, där du får ta ansvar - men också har kollegor att bolla med och lära av.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett uppdrag som sträcker sig tillsvidare. Anställningen inleds som konsult via Friday, för att efter cirka 12 månader övergå i en anställning hos Eltel.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Tillsvidare
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Anna Persson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
Månadslön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9602235