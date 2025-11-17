Fiber-Och Nätverkstekniker Till Savman Ab- Sävsjö Stadsnät
2025-11-17
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Vill du arbeta med både den fysiska infrastrukturen och den digitala tekniken som driver Sävsjö Stadsnät? Vi söker en fiber- och nätverkstekniker som brinner för att bygga och underhålla framtidens kommunikationslösningar. Du får en varierad roll där du kombinerar praktiskt arbete med avancerad nätverksteknik.Dina arbetsuppgifter
* Installation, svetsning och mätning av fiberoptiska kablar.
* Drift och underhåll av stadsnätets nätverksinfrastruktur.
* Konfiguration och felsökning av switchar, routrar och brandväggar.
* Övervakning av nätverksprestanda och säkerhet.
* Dokumentation av fiber- och nätverksmiljöer.
* Kundkontakt vid installationer och serviceärenden.KvalifikationerKvalifikationer
* Eftergymnasial utbildning inom IT/nätverk eller el/tele, alternativt motsvarande erfarenhet.
* Kunskap om fiberteknik (svetsning, OTDR-mätning, terminering).
* Goda kunskaper i TCP/IP, VLAN, routing och nätverkssäkerhet.
* Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat.
* B-körkort krävs.
Meriterande
* Certifieringar som CCNA eller fibertekniker-certifikat.
* Erfarenhet av stadsnät eller kommunala IT-miljöer.
* Kunskap om övervakningssystem och nätverksautomation.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
* Ett stimulerande arbete med stor samhällsnytta.
* Möjlighet att påverka och utveckla Sävsjö kommuns digitala framtid.
* Kompetensutveckling och trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
