FI söker erfaren modellexpert inom kreditriskmodeller
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2026-07-02
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Vill du arbeta med kvalificerade bedömningar av bankernas kreditriskhantering och bidra till ett stabilt finansiellt system? Har du erfarenhet av kreditrisk, riskmodeller eller tillsyn och trivs i en roll där analys, professionellt omdöme och dialog står i centrum? Då kan det här vara jobbet för dig.
Om jobbet
Som modellexpert på avdelningen Finansiella risker arbetar du med granskning och bedömning av bankernas interna kreditriskmodeller (IRK-modeller), vilka utgör en central del av bankernas riskmätning och kapitalkravsberäkningar.
Rollen kombinerar förståelse för kreditriskmodeller med kvalificerade bedömningar av styrning, processer, riskhantering och regelefterlevnad.
Arbetet omfattar både tillståndsprövningar och tillsyn. Du analyserar komplexa frågeställningar, identifierar risker och sårbarheter samt bedömer hur dessa påverkar bankernas riskhantering, kapitaltäckning och riskprofil. Arbetet innebär att sammanställa analyser, formulera bedömningar och bidra till beslutsunderlag som ligger till grund för FI:s tillsyns- och tillståndsbeslut.
En viktig del av rollen är att föra kvalificerad dialog med banker kring FI:s bedömningar, krav och förväntningar. Du förväntas bidra till utvecklingen av FI:s bedömningsmetoder och synsätt inom området.
Rollen innefattar också samordning och samverkan med internationella organisationer såsom Europeiska centralbanken (ECB) och europeiska bankmyndigheten (EBA) för att bidra till en harmoniserad europeisk tillsyn. Du kan komma att delta i internationella arbetsgrupper och samarbeta med andra tillsynsmyndigheter i frågor som rör kreditriskmodeller, regelverksutveckling och tillsynspraxis.
Som erfaren medarbetare spelar du en viktig roll i gruppens utveckling genom att dela din kunskap, stötta kollegor i komplexa bedömningar och bidra till ett öppet och professionellt kunskapsutbyte.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
har relevant akademisk examen inom exempelvis nationalekonomi, matematik, statistik eller annat närliggande område
har flerårig erfarenhet av kreditriskmodeller, modellvalidering, kreditriskhantering, finansiell tillsyn eller annan närliggande verksamhet inom bank- eller finanssektorn
har god förståelse för hur banker använder riskmodeller för styrning, riskmätning och kapitalkrav
uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av kapitaltäckningsregelverket
har erfarenhet av arbete med IRK-modeller
har erfarenhet av tillsyn, internrevision, riskkontroll, modellvalidering eller annan granskande verksamhet
har erfarenhet av internationellt samarbete inom finansiell reglering eller tillsyn.
Om dig
I det här jobbet behöver du
bidra till ett gott samarbete och aktivt dela med dig av kunskap och erfarenheter
arbeta självständigt utifrån de värderingar och riktlinjer som styr verksamheten, och agerar med hög integritet, objektivitet och ett konstruktivt förhållningssätt i dina bedömningar
ha en god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter
kommunicera tydligt med olika målgrupper
se framåt och planera ditt arbete utifrån långsiktiga mål.Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden. På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Vid avslut av anställning kan bestämmelser om karens bli tillämpliga om övergång exempelvis sker till verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn.
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Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Magnus Eriksson, avdelningschef, 08 408 983 24
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansinspektionen
(org.nr 202100-4235)
Sveavägen 44 (visa karta
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111 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Finansinspektionen Jobbnummer
9990229