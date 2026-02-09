Feriepraktik Regionservice till Lokalvård, Örebro
2026-02-09
Vill du ha en meningsfull sysselsättning i sommar? På Regionservice erbjuder vi Feriepraktik inom Närservice, Lokalvård Örebro.
Regionservice arbetar med service till Region Örebro läns verksamheter. Hos oss finns många olika arbetsuppgifter och expertis inom bland annat IT, fastighet, måltid, lokalvård, transport, logistik, medicinsk teknik, support, upphandling, arkivering och administration. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Närservice ansvarar för servicetjänster inom lokalvård, måltid och logistik. Vi utför främst service på våra tre sjukhus men också på vårdcentraler, Folktandvården och Regional utveckling.
Vill du känna att du är med och bidrar till god service och vara en viktig del i vårdkedjan som kommer till nytta för både patienter och anställda i Örebro? Då kan feriepraktik inom Lokalvård vara något för dig!Dina arbetsuppgifter
Serviceuppdrag, t ex i kök eller på behandlingsrum på vårdcentraler eller ytterområden, storstädning och andra städuppdrag.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Du som till sommaren slutar grundskolans årskurs 9 eller gymnasiets årskurs 1 eller 2. Vi söker dig som är ansvarsfull och noggrann och som vill göra ditt bästa vad gäller de arbetsuppgifter som kommer att ingå i din feriepraktik.Tillträde
Feriepraktiken är indelad i två perioder, period 1 vecka 26-28 eller period 2 vecka 30-32. Arbetstiden är 7 timmar/dag. För att söka tjänsten måste du logga in/skapa användare. Bifoga personligt brev till din ansökan där du berättar lite om dig själv, dina intressen, framtidsplaner samt tidigare jobb/praktikplatser. Bifoga gärna betyg/omdömen. I din ansökan anger du under vilken period du är intresserad av att göra din feriepraktik.Så ansöker du
Vi tar endast emot feriepraktikanter som kan arbeta hela perioden.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Läs mer här
Vill du veta mer inom feriepraktik på Region Örebro län, läs mer påhttps://www.regionorebrolan.se/hejpraktikant
Hanna Gyrulf, 019-602 70 43
Maria Avraam, 019-602 70 87 Ersättning
Timavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
