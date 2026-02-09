Feriepraktik, Hälso- och sjukvård, Lindesbergs lasarett
2026-02-09
Vill du ha ett meningsfullt jobb i sommar? Vill du bidra till att underlätta för både sjukhusets patienter och personal? Då tycker vi att du ska söka feriepraktik hos oss på Lindesbergs lasarett!
En feriepraktikplats hos oss på Lindesbergs lasarett ger dig möjlighet att få en bild av hur det är att jobba inom vården. Kanske blir du intresserad av vårdyrket och tänker att det är något som du vill jobba med i framtiden. I huvudsak kommer feriepraktiken att vara förlagd på sjukhusets vårdavdelningar eller på någon av våra vårdcentraler.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var du jobbar någonstans. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att du får hjälpa till i köket, packa upp förrådsvaror och andra småsysslor som förekommer.
En viktig del av ditt jobb, om du jobbar på vårdavdelning, kommer vara att umgås med våra patienter, vilket kan innebära att du pratar, läser, spelar kort och går på promenader med dem.
Studerar du på vård-och omsorgsprogrammet kan du i överenskommelse med din handledare även få testa på vårdarbetet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Du som till sommaren 2026 slutar grundskolans årskurs 9 eller gymnasiets årskurs 1 eller 2.
Vi söker dig som är ansvarsfull och noggrann och som vill göra ditt bästa vad gäller de arbetsuppgifter som kommer att ingå i din feriepraktik. Du ska tycka om att hjälpa och umgås med andra människor.Så ansöker du
Bifoga personligt brev till din ansökan där du berättar om dig själv, dina intressen, framtidsplaner samt tidigare jobb/praktikplatser. Bifoga gärna betyg/omdömen.
Om antalet kvalificerade sökande är stort kan urval komma att ske genom lottning.
Läs mer här
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Vid frågor
Petra Johansson +46196024989
