Feriejobbssamordnare/arbetskonsulent på Arbetsmarknadsenheten Tyresö kommun
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2026-07-15
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Vad vi gör och vill
Vi söker en feriejobbssamordnare/arbetskonsulent till Arbetsmarknadsenheten (AME). Hos oss får du en bred och meningsfull roll där du både stöttar vuxna Tyresöbor mot arbete eller studier och driver kommunens feriejobbsprocess för ungdomar. Gemensamt för båda uppdragen är samma mål: att fler Tyresöbor – unga som vuxna – ska ta steget ut i arbetslivet.
Arbetsmarknadsenheten finns till för Tyresöbor som behöver extra stöd på vägen till arbete, studier eller annan ersättning och vi driver kommunens feriejobbsprocess för ungdomar. Vi utgår alltid från att alla vill och kan bidra på arbetsmarknaden och vårt arbete vilar på ett par tydliga principer: arbets- och studiefokus från dag ett, att individen själv äger sin planering och vi finns som stöd och bollplank. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder som motiverande samtal, Supported employment, Supported education och Case management.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Som feriejobbssamordnare/arbetskonsulent hos oss har du en delad, men sammanhängande, roll:
Feriejobb – från arbetsgivarkontakt till matchning. Du tar ett samlat ansvar för kommunens feriejobbsprocess: du söker upp och bygger relationer med arbetsplatser inom kommunen, föreningslivet och näringslivet för att skapa feriejobbsplatser. Du matchar även ut ungdomar (16–17 år) till rätt plats utifrån deras förutsättningar och särskilda behov. Du är även kontaktperson för verksamheter och Tyresöbor i feriejobbsarbetet. Det innebär även administrativa arbetsuppgifter i digitala system, såsom matchning, dokumentation och uppföljning samt administration kring löneutbetalningar.
Under delar av året kommer feriejobbsarbetet att uppta en stor del av tjänsten och du samarbetar med en kollega kring det som behövs. Under andra delar av året kommer feriejobbsarbetet att kunna kombineras med arbete med bland annat detta för att stötta Tyresöbor till arbete och studier:
Arbetsgivarkontakt. Du arbetar aktivt med arbetsgivarkontakter för hela enhetens deltagare. Du tycker om att upparbeta nya samarbeten med arbetsgivare, underhålla och bibehålla befintliga arbetsgivarkontakter, sälja in deltagare till arbetsgivare, arbeta med matchningar som blir bra för både Tyresöbor och arbetsgivare samt arbeta med att stötta vid start av praktik och anställningar för att dessa ska hålla och bli anställningar i längden.
Gruppaktiviteter. Du arbetar även med att hålla gruppaktiviteter med fokus på att Tyresöborna ska ta nästa steg till arbete och studier.
Individuellt stöd till Tyresöbor. Det kommer även att förekomma individuellt stöd till Tyresöbor på vägen till arbete och studier.
Tjänsten är på enheten som helhet och innebär att vara med i och driva utvecklingsarbete där exakta arbetsuppgifter kan komma att variera över tid utifrån verksamhetens behov och utveckling.
Som kommun stärker vi också vårt gemensamma arbete med Utvecklande medarbetarskap – ett koncept och förhållningssätt som bygger på nyfikenhet, ansvarstagande, samarbete och mod att pröva nya idéer. Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och tillsammans med dina kollegor skapa de bästa lösningarna för våra kommuninvånare och verksamheten.
Vem är du?
Du har en akademisk utbildning, t.ex. inom socialt arbete, beteendevetenskap, personal/HR, pedagogisk utbildning, studie- och yrkesvägledning eller annan inriktning vi bedömer likvärdig. Du har även erfarenhet av att arbeta med ungdomar tidigare.
Du bör ha erfarenhet av någon/några av dessa, samt intresse av att jobba med alla dessa:
Erfarenhet av feriejobbsarbete
Arbete med arbetsgivarkontakter
Rekrytering och matchning
Vägleda, stötta, coacha eller liknande arbete mot arbetsmarknaden
Hålla gruppaktiviteter
Som person är du gärna strukturerad och trivs med att driva processer, samtidigt som du är flexibel när vardagen kräver det. Du tycker om att kombinera kontakt med människor med administrativa arbetsuppgifter i digitala system. Du är samarbetsinriktad, prestigelös och trivs i ett team där vi hjälps åt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med unga, av Arbetsförmedlingens processer eller av evidensbaserade metoder som motiverande samtal (MI), Supported employment (SE), Supported Education (SEd) eller Case management (CM).
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 12 augusti. Intervjuer kommer att genomföras från 24 augusti.
Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
13-17 juli samt 10-12 augusti:
Enhetschef Sofia Runebrand: Sofia.Runebrand@tyreso.se
, 08-578 282 62
20-31 juli:
Avdelningschef Lisa Lönegård: lisa.lonegard@tyreso.se
, 08-578 292 82
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret. Begär ut ett digitalt registerutdrag för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Om Tyresö
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss − här trivs nya tankar!
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag är att på olika sätt hjälpa Tyresöbor som är i behov av extra stöd. Våra uppgifter omfattar bland annat barn- och ungdomsvården, missbruksvården, socialpsykiatri samt familjerätt och ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda. Förvaltningen ansvarar dessutom för integration av nyanlända samt stöd och vägledning till personer som står utanför arbetsmarknaden.
Vi som arbetar här har alltid individen i fokus och samverkar för att uppnå bästa resultat. Som medarbetare hos oss gör du en viktig insats för samhället – och dina medmänniskor.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö Kommun
(org.nr 212000-0092), https://www.tyreso.se
Tyresö kommun (visa karta
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135 81 TYRESÖ Arbetsplats
Tyresö kommun Jobbnummer
10003449