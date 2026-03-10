Feriejobb- handläggare sökes till Bromma sdf
2026-03-10
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss!
Vill du göra skillnad för unga i Stockholm? Bli feriejobbs handläggare i Bromma stadsdelsförvaltning!
Varje år erbjuder Stockholms Stad feriejobb till ungdomar i åldern 15-19 år, en möjlighet att få värdefull arbetslivserfarenhet och en inblick i kommunens verksamheter.
Under 2026 är målet att vi i Bromma stadsdelsförvaltning ska ge ca 600 ungdomar chansen till ett feriejobb.
Vi söker nu en engagerad och strukturerad feriejobb-handläggare som vill vara med och driva arbetet framåt.
Feriejobb-handläggningen är en del av enheten för främjande och förebyggande insatser som ligger under Avdelning Socialtjänst och Fritid. Enheten leds av en enhetschef och två gruppledare. Verksamheter som finns inom enheten; Fritidsverksamhet/Ungdomens Hus, Fältverksamhet, Skolsociala team, Medborgarkontor med samhällsvägledning samt upphandlad Ungdomsmottagning samt feriejobb-handläggning.
Inom enheten arbetar vi intensivt med utveckling och nytänkande och har stort medborgarfokus. Samverkan är ett ledord inom enheten. Vi finns lokaliserade i trivsamma lokaler i Bromma Blocks, i Ungdomens hus vid Islandstorget samt i Blackeberg med närhet till allmänna kommunikationer. Under sommaren flyttar en del av verksamheten in i nya lokaler i Mariehäll där vi kommer att starta en ny fritidsverksamhet, ett fritidsbibliotek samt ett nytt medborgarkontor. Här kommer vi även ha kontorsplatser för olika funktioner inom enheten.
Vi erbjuder
En sammanhållen enhet med ett tydligt uppdrag och stor delaktighet.
Ett meningsfullt uppdrag där du är med och bidrar till att förebyggande och främjande insatser. Engagerade och kunniga kollegor som har driv och fokus på verksamhetens uppdrag.
Subventionerad friskvård.
Din roll
Som feriejobb-handläggare kommer du att ansvara för hela processen, från att samla in arbetstillfällen till att matcha ungdomar, genomföra anställningsmöten och följa upp insatserna.
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att administrera och säkerställa god kvalitet i feriejobben för de feriejobbande ungdomarna. Du kommer att ha kontakt med interna och externa arbetsplatser, svara på frågor från ungdomar och föräldrar via telefon samt mejl samt hålla anställningsmöten med ungdomar. Inför anställningsmötena kommer du förbereda och ta fram anställningsavtal och information till ungdomarna.
Arbetet sker självständigt och varierar över året. Inför varje lov planerar du arbetet, under loven besöker du arbetsplatser och efteråt följer du upp tillsammans med berörda parter. Viss kvällstjänstgöring kan förekomma i samband med anställningsmöten.
Din kompetens och erfarenhet
Du är en person med stort engagemang för ungdomar och socialt arbete. Du trivs i en roll där du får bygga relationer och nätverk, både internt och externt. Du har ett positivt bemötande, även under stressiga perioder, och du är inte rädd för att ta initiativ eller fatta beslut.
Du behöver också vara strukturerad, ansvarstagande och ha god administrativ förmåga.
Du ska trivas att arbeta självständigt men också kunna arbeta i team och ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är noggrann, stresstålig och målfokuserad samt har lätt att lära dig nya IT system.
Kvalifikationer;
Vi söker dig som har:
• Högskoleexamen som Socionom, Beteendevetare, Personalvetare eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av eller god kännedom om socialtjänstens arbete
• God datorvana.
• God förmåga att uttrycka dig obehindrat i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete i CRM-system.
• Erfarenhet av arbete med ungdomar eller med rekryteringsarbete samt handläggning av feriejobbsansökningar.
Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk/EU EES ID-handling eller pass samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, måste du visa ett utdrag från Polisens belastnings- och misstankeregister. För arbete med LSS-insatser för barn med funktionsnedsättning måste du lämna in ett utdrag från Polisens belastningsregister. Utdraget beställer du själv och ska inte vara äldre än sex månader, respektive ett år för arbete med barn, från utfärdande datum.
