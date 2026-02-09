Feriearbetare hos Vakin sommaren 2026

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB / Fastighetsskötarjobb / Umeå
2026-02-09


Visa alla fastighetsskötarjobb i Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln, Robertsfors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Vatten och Avfallskompetens i Norr AB i Umeå, Nordmaling, Vindeln eller i hela Sverige

Vi söker 6 feriearbetare till vår avdelning Fastighet för arbete i Umeå under sommaren 2026.

Om arbetet
Arbetsuppgifterna kommer till största del innebära gräsklippning, fastighetsskötsel, städning samt andra enklare underhållsarbeten runt våra anläggningar. Arbetet innebär arbete såväl inomhus som utomhus.

Dina arbetstider är 07.00-16.00 med lunch mellan 11.00-12.00.

Publiceringsdatum
2026-02-09

Kvalifikationer
Du är minst 18 år gammal och innehar B-körkort. Du samarbetar bra med andra, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och värnar om en god och säker arbetsmiljö.

Övrig information
Feriearbetet avser tidsperioden V.25-V.32 med reservation för förändringar.

Vid frågor kontakta rekryterande chef Bengt Ivan Lindgren, 070-526 15 07

Ersättning
Timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (org.nr 559028-8899)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Verksamhetsstöd, Fastighet

Kontakt
Bengt Ivan Lindgren, Underhållsledare
070-5261507

Jobbnummer
9729843

Prenumerera på jobb från Vatten och Avfallskompetens i Norr AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Vatten och Avfallskompetens i Norr AB: