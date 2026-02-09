Feriearbetare hos Vakin sommaren 2026
Vatten och Avfallskompetens i Norr AB / Fastighetsskötarjobb / Umeå Visa alla fastighetsskötarjobb i Umeå
2026-02-09
Vi söker 6 feriearbetare till vår avdelning Fastighet för arbete i Umeå under sommaren 2026.
Om arbetet
Arbetsuppgifterna kommer till största del innebära gräsklippning, fastighetsskötsel, städning samt andra enklare underhållsarbeten runt våra anläggningar. Arbetet innebär arbete såväl inomhus som utomhus.
Dina arbetstider är 07.00-16.00 med lunch mellan 11.00-12.00.Publiceringsdatum2026-02-09Kvalifikationer
Du är minst 18 år gammal och innehar B-körkort. Du samarbetar bra med andra, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och värnar om en god och säker arbetsmiljö.
Övrig information
Feriearbetet avser tidsperioden V.25-V.32 med reservation för förändringar.
Vid frågor kontakta rekryterande chef Bengt Ivan Lindgren, 070-526 15 07 Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vatten och Avfallskompetens i Norr AB
(org.nr 559028-8899) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verksamhetsstöd, Fastighet Kontakt
Bengt Ivan Lindgren, Underhållsledare 070-5261507 Jobbnummer
9729843