FemCenter kvinnojour söker jour- och barnsamordnare
2025-12-12
FemCenter kvinnojour erbjuder våldsutsatta kvinnor och barn från hela landet professionellt stöd och rådgivning. Vi driver två skyddade boende där vi utför uppdrag i enlighet med Socialtjänstlagen, samt en öppen samtalsmottaggning där våldsutsatta kvinnor får stöd och rådgivningssamtal. Vi bedriver även en rikstäckande stödlinje där stöd kan ges på 20 olika språk. FemCenter kvinnojour driver opinionsbildande arbete om våld i nära relation samt uppvaktar politiker och myndighetsutövare i frågor som rör jourens målgrupp. Utöver anställd personal finns det ett tjugotal aktiva frivilliga jourkvinnor i verksamheten. FemCenter kvinnojour drivs ytterst av en ideell styrelse.
Just nu söker FemCenter kvinnojour en joursamordnare:Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Som joursamordnare kommer du vara ansvarig för jourens skyddade boende, vilket innebär att du kommer arbeta med kvinnorna och barnen som placeras på jouren. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att erbjuda strukturerade stödsamtal, krissamtal och annat praktiskt stöd till jourens placerade. Som kontaktperson för kvinnorna och barnen ansvarar du för ärendet från början till slut. I övrigt kommer du även erbjuda stödsamtal genom FemCenters rikstäckande jourtelefon och eftervårdsverksamhet.
Önskvärda kvalifikationer och egenskaper:
Du ska ha socionomexamen. Meriterande om du också har erfarenhet av socialt arbete, och erfarenhet inom kvinnofridsfrågor samt barn som upplevt våld. Det är meriterande om du talar arabiska.
Varaktighet/Arbetstid
Heltid
Schemalagt arbetstid 8-17
Ansökan
Löneanspråk skall anges i ansökan
Ansökan skickas genom e-post till annons@femcenter.se
Skicka endast meritförteckning samt examensbevis.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 31 januari 2026. Intervjuer sker löpande.
Tillträde
omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: annons@femcenter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Femcenter
, http://www.femcenter.se
Malmö (visa karta
)
200 10 MALMÖ Arbetsplats
Femcenter Kvinnojour Kontakt
Tillförordnad föreståndare
Barshank Kheder barshank.kheder@femcenter.se 040238700 Jobbnummer
