Felsökare till Saab i Karlskoga
2026-03-12
Har du ett stort teknikintresse och erfarenhet av att arbeta med elektronik? Vill du arbeta med felsökning och uppföljning och bidra till en tryggare värld? Då kan du vara den vi söker till vår produktion i Karlskoga!
Din roll
På vår produktionsenhet för mekatronikmontage på Saab i Karlskoga arbetar vi med lödning och montering av elektronik samt finmekaniska komponenter, till både delsystem och färdiga produkter, såsom bland annat NLAW. Hos oss får du chansen att jobba med högteknologiska produkter och utvecklas i ett världsledande företag.
I rollen som felsökare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära felsökning, uppföljning men även rotorsaksanalys av fel som uppstår efter tester. I rollen som felsökare fungerar du som en viktig länk mellan produktionspersonal, kvalitet och testingenjörer.Publiceringsdatum2026-03-12Profil
Vi söker dig som är noggrann, kvalitetsmedveten och har erfarenhet av att arbeta enligt instruktioner. För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha god kommunikationsförmåga, vara lyhörd och ha lätt för att samarbeta med andra. Du bör också vara bekväm med att ta kontakt och kommunicera med personer inom organisationen.
Du har goda kunskaper inom elektronik, erfarenhet av att arbeta i team och en relevant utbildning inom data, elektronik, teknik, eller motsvarande.
Det är meriterande om du har erfarenhet av elektronikproduktion, schemaläsning inom elektronik, mätteknik, felsökning, programmering och även Lean production. För att lyckas i rollen ser vi att du har goda kunskaper i både svenska och engelska, då arbetet kräver att du kan förstå och ta till dig av information på båda språken, både skriftligt och muntligt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40724". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9793645