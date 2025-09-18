Fellowship i ögonplastikkirurgi till S:t Eriks Ögonsjukhus
S:t Eriks Ögonsjukhus är ett av Europas ledande ögonsjukhus.
Vi bedriver både planerad och akut högkvalificerad ögonsjukvård och tar varje år emot 200 000 patientbesök från Sverige och utlandet. Tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utveckling och utbildning inom ögonsjukvård.Publiceringsdatum2025-09-18Om företaget
Sektionen för ögonplastik, tårvägar och orbita vid S:t Eriks Ögonsjukhus utlyser ett fellowship inom ögonplastikkirurgi. Tjänstgöringen omfattar tio månader, under perioden 31 augusti 2026 - 27 juni 2027.
Vår målsättning är att vara ledande inom området, både nationellt och internationellt. I sektionens dagliga arbete ingår operationer, mottagningsverksamhet samt forskning och utveckling, vilket skapar en stimulerande och lärorik miljö för dig som fellow.Om tjänsten
Vid vår sektion behandlas sjukdomar i tårvägarna samt sjukdomar och skador i ögonlock och ögonhåla (orbita). Operationer utförs såväl polikliniskt som inom dagkirurgi och slutenvård, med totalt cirka 2 000 ingrepp årligen. Inför fellowshipet upprättas en individuell utbildningsplan inom ögonplastikkirurgi och, ev tårvägskirurgi - beroende på tidigare erfarenhet och kunskapsnivå. Som fellow har du, under handledning, ansvar för rondning av inneliggande patienter samt för orbitaronder och handläggning av akuta ögonplastikfall.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med avslutad specialistutbildning i ögonsjukdomar, eller har minst fyra års erfarenhet av tjänstgöring inom oftalmiatrik. Du bör ha erfarenhet av ögonplastikkirurgi och ett genuint intresse av att vidareutvecklas inom detta subspecialistområde.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är det viktigt att du en god samarbetsförmåga, ett gott patientbemötande och att du är ansvarstagande. Då utbildning är en viktig del på sjukhuset ser vi att du gillar att handleda exempelvis ST-läkare för att de ska få en så bra utbildning som möjligt.
Anställningsform
Allmän visstidsanställning under perioden Tjänstgöringen omfattar tio månader, under perioden 31 augusti 2026 - 27 juni 2027. Tjänsten är på heltid utan jourtjänstgöring med avtalsenlig lön.
Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Om S:t Eriks Ögonsjukhus
S:t Eriks Ögonsjukhus är ett av Europas ledande ögonsjukhus. Vi erbjuder högspecialiserad ögonsjukvård och tar varje år emot cirka 175 000 patienter från Stockholms län, Sverige och utlandet. Tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi forskning och utbildning inom ögonområdet. Sjukhuset har 450 medarbetare.
S:t Eriks Ögonsjukhus finns i nybyggda och moderna lokaler i Hagastaden.
Se även vår webbplats
För S:t Eriks Ögonsjukhus är det viktigt att du som medarbetare trivs och är motiverad att driva ögonsjukvården framåt tillsammans med oss. Vi uppmuntrar till nytänkande och kompetensutveckling samt satsar på hälsofrämjande arbetsplatser med god arbetsmiljö.
