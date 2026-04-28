Fellingsbro folkhögskola söker en lärare i engelska
Vi söker en lärare främst i engelska med undervisning på grund- och gymnasienivå. Vi ser gärna sökande som också har ämneskompetens i religion, historia, beteendevetenskap och/eller svenska som andraspråk.
Som lärare på Fellingsbro folkhögskola kommer du att arbeta för att stödja människor i deras utveckling och motivation att forma sin framtid. Du kommer att arbeta i en inspirerande miljö där du ställs inför pedagogiska utmaningar och där folkhögskola som skolform erbjuder stora möjligheter att utveckla lärandeformer och arbetssätt.
Vi kan erbjuda dig ett engagerande och viktigt uppdrag i en livfull och berikande bildningsmiljö.
Blir du nyfiken? Läs vidare om tjänsten här och välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är förlagd till Fellingsbro och i huvudsak på skolans allmänna kurs och undervisning delvis på distans kan bli aktuellt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att undervisa i engelska och eventuellt andra ämnen samt att vara mentor för en grupp kursdeltagare. Undervisningen utgår ifrån både individens och gruppens behov kopplat till utbildningens krav. Därför kräver tjänsten kreativitet och förmåga att ständigt anpassa metoder och innehåll i undervisningen. De studerandes kunskaper och progression bedöms genom diskussioner, redovisningar, skriftliga uppgifter, praktiska övningar och grupparbeten.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad folkhögskollärare eller gymnasielärare med behörighet att undervisa i engelska och ytterligare ämne/n eller har motsvarande ämneskompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du:
• har tidigare erfarenhet att undervisa på folkhögskola eller i annan vuxenutbildning.
• har erfarenhet av att undervisa personer med NPF.
• har ämneskompetens inom flera ämnes- och intresseområden.
Hos dig som person söker vi egenskaper som visar att du har god kommunikations- och samarbetsförmåga samt är flexibel och lyhörd. Du har också förmåga att på ett självständigt sätt, genom egen analys och erfarenhet, bidra till den pedagogiska och didaktiska utvecklingen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Upplysningar
Biträdande rektor, Mattias Ekström, 070-4071996, mattias.ekstrom@fellingsbro.fhsk.se
Rektor, Torkel Freed, 076-6950809, torkel.freed@fellingsbro.fhsk.se
Fackliga representanter
Sveriges lärare, Sonja Pincus, sonja.pincus@fellingsbro.fhsk.seSå ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Fellingsbro folkhögskola ingår i förvaltningen Regional utveckling. Verksamheten är förlagd till Fellingsbro och Örebro och består av allmänna kurser, profilkurser, yrkesinriktade utbildningar på gymnasial- och eftergymnasial nivå och har också distanskurser. Skolans profil riktar sig till personer med funktionsnedsättning och har ett flerspråkigt perspektiv där svenska i tal och skrift, samt svenskt teckenspråk, bildar grunden. Skolan har också ett internationellt engagemang med bl.a. studieresor och utbyten. Totalt finns cirka 300 studerande på skolan och drygt 80 medarbetare.
Förvaltningen Regional utveckling verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Region Örebro län. Ansvarsområdet är brett och sträcker sig från folkhälsa, utbildning och kultur till näringslivsutveckling, energi och klimat och trafik och samhällsplanering. Förvaltningen, som är en av fem inom Region Örebro län, består av ca 330 medarbetare. Vi är en tobaksfri region och vår gemensamma vision är Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RU:2026:014".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se
701 16 ÖREBRO
