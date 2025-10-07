FCA-koordinatorer för Socialförvaltningen Nordost
2025-10-07
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla arbetet med det familjecentrerade arbetssättet (FCA) i Socialförvaltningen Nordost? Gillar du samverkan och är intresserad av att driva och leda processer? Då kan detta vara en tjänst för dig. En tjänst är på 50 % med inriktning på barn i skolåldern och deras familjer, den andra tjänsten på 100 % har inriktning på de yngre barnen, 0-6 år.
FCA-koordinatorns övergripande uppdrag är att samordna och driva utvecklingen av det tidigt förebyggande och främjande arbetet i samverkan med många andra aktörer som möter barn och deras familjer.
I rollen som FCA-koordinator utvecklar du samverkansformer och insatser ihop med stadens och regionens verksamheter samt med delar av civilsamhället. Arbetet sker på både strategisk och operativ nivå. Utöver ditt lokala sammanhang med viktiga närliggande funktioner i förvaltningarna kommer du tillhöra ett team på 4,5 koordinatorer i Nordost. Tillsammans driver ni stadsdelens utvecklingsarbete kring det generella föräldraskapsstödet, barnhälsonätverken och det lokala SIP-arbetet. Det ingår bland annat att hantera handlingsplaner, budgetar och följa upp insatser. Det finns även ett centralt koordinatorsnätverk som gemensamt driver utvecklingsfrågor i staden.
En viss del av tjänsten kan också komma att innefatta samordningsansvar på någon av våra familjecentraler i Nordost, vilket innebär att driva och utveckla samverkan och metodutvecklingsfrågor inom den verksamheten. Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen i socialt arbete, folkhälsa, hälso- och sjukvård, pedagogiskt arbete eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du även utbildning inom processledning eller facilitering är det meriterande för denna tjänst.
Som person skall du ha förmåga att driva processer genom såväl självständigt arbete som tillsammans med andra. Rollen kräver att du är bra på att skapa goda relationer, bygga nätverk och inspirera till samverkan samt kunna fullfölja de processer du leder. Du ska vara bekväm med att hålla i presentationer både muntligt och skriftligt.
Som koordinator arbetar du både på operativ och på strukturell nivå, därmed behöver du ha förmågan att se hur olika delar hänger ihop med helheten. Det är fördelaktigt om du har erfarenhet och kunskap om det familjecentrerade arbetssättet och har kunskap om processledning i samverkan. Du är intresserad av förebyggande och främjande arbete och det är en fördel om du har kännedom om förutsättningar för kommun och regionens arbete kring barn och familj.
Vi hoppas att vi har väckt ditt intresse - välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost
Enhetschef
Maria Bolander maria.bolander@socialnordost.goteborg.se 031-365 21 54
