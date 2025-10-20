FBA söker en verksamhetsutvecklare inom digitalisering
2025-10-20
Vill du vara med och bidra till internationell fred och säkerhet? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara FBA:s nya verksamhetsutvecklare inom digitalisering med fokus på AI.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare med inriktning mot digitalisering och AI som vill vara med och forma framtidens arbetssätt. Tjänsten är placerad på enheten för förvaltning och säkerhet inom avdelningen som ansvarar för styrning och stöd.
I rollen spelar du en nyckelfunktion i att stödja vår övergripande förflyttning inom digitalisering, där generativ AI är ett särskilt fokusområde. Rollen innebär ett nära samarbete inom såväl IT- och säkerhetsfunktionerna som med myndighetsjuristen och kärnverksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter är att initiera och driva AI-initiativ i linje med myndighetens uppdrag, inklusive riskbedömning, upphandling och implementering av nya digitala lösningar. Du säkerställer effektiva digitala arbetssätt genom metodutveckling och kunskapshöjande aktiviteter. En annan viktig del i arbetet är att ge stöd och råd, både genom att proaktivt identifiera utmaningar och ge förslag på lösningar, samt att svara på frågor. Du arbetar både strategiskt och operativt, och planerar och genomför ditt arbete självständigt, samtidigt som du alltid verkar i nära samverkan med kollegor.
Din profil
Kvalifikationer
• Akademisk examen relevant för tjänsten, eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
• Kunskap om AI-teknikens möjligheter, begränsningar och metoder för verksamhetsutveckling
• Erfarenhet av att driva och följa upp förändrings- och utvecklingsarbete inom digitalisering
• Mycket god kunskap om hur teknik påverkar och förändrar arbetssätt inom offentlig sektor
• Goda kunskaper om informationssäkerhet
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Meriterande
• Utbildning inom informatik och/eller digital verksamhetsutveckling
• Erfarenhet av att hålla utbildningar i användning av nya digitala arbetssätt
• Erfarenhet av arbete inom statlig sektor
• Erfarenhet av generellt IT-arbete
• God förståelse för regelverk, etiska och juridiska aspekter av AI och molntjänster.
För att lyckas i rollen behöver du vara ansvarstagande, strukturerad och självgående. Du har en god analytisk förmåga och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv som bidrar till att nå myndighetens mål. Rollen innebär många personkontakter, vilket förutsätter att du trivs med att samverka, är kommunikativ och har ett pedagogiskt sätt att förmedla information. Du har en förmåga att skapa engagemang och bygga förtroende i samverkan med andra.
FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.
Du kommer anställas som tjänsteperson med titeln handläggare inom digitalisering och AI. Tjänsten är tillsvidare med start så snart som möjligt, enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas. Placeringsort är Stockholm. Säkerhetsprövning kan komma att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Ansök senast 2025-11-10
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.
Rollens innehåll: Karolin Lindberg, enhetschef, +46 705 74 60 16
Allmänna och praktiska frågor: Miriam Rupp HR verksamhetspartner +46 70-180 55 33
Facklig representant, SACO-s: Anna Bäck +46 72-238 91 52
Facklig representant, ST: Billy Sjölén +46 70-180 55 26, Agnes Torstensson, +46 70-183 68 97
Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.
FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Ersättning
