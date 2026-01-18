Fazer Gateau söker skiftledare 30 h/v till Enskede
Fazer Sweden AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-01-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fazer Sweden AB i Stockholm
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Bli vår nästa skiftledare på Fazer Gateau!
Fazer Gateau Enskede söker en engagerad och trygg skiftledare som älskar nybakat och brinner för både service och ledarskap. Hos oss står gästupplevelsen alltid i centrum - och som skiftledare är du en nyckelperson i att få både teamet och dagen att fungera på bästa sätt.
Vad kommer du att göra?
• Leda och fördela arbetet under ditt skift och säkerställa en hög servicenivå i butik.
• Vara en förebild i mötet med våra gäster i kassan, bakom disken och i butiken.
• Stötta, coacha och motivera teamet i både lugna och intensiva perioder.
• Säkerställa att rutiner, kvalitet och riktlinjer följs.
• Lära ut och inspirera kring vårt franska hantverksbröd och vårt sortiment.
• Arbeta varierade tider, inklusive dag, kväll och helg.
Vad söker vi hos dig?
• Har ett tydligt servicetänk och ett ansvarstagande ledarskap.
• Trivs med att arbeta nära både gäster och kollegor.
• Är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut.
• Har erfarenhet från serviceyrken som café, restaurang eller butik.
• Tidigare erfarenhet av arbetsledning eller liknande ansvar är meriterande.
• Har fyllt 18 år.
Vad erbjuder vi?
• En viktig roll inom Sveriges största hantverksbageri, med rötter i Saltsjöbaden och inspiration från Paris.
• Ett utvecklande arbete där du får möjlighet att växa i ditt ledarskap.
• En inkluderande arbetsplats där engagemang, samarbete och mångfald värderas högt.
Hos oss erbjuds du en tillsvidareanställning på 30 timmar per vecka, med trygga villkor enligt Serveringsavtalet mellan HRF och Livsmedelsföretagen. Timlönen är 98,22-161,59 kr och sätts utifrån ålder och erfarenhet. Som skiftledare tillkommer även ett tillägg på 5 kr/h. Övriga tillägg tillkommer enligt kollektivavtal.
Vi erbjuder även friskvårdsbidrag samt attraktiva personalrabatter på Gateaus sortiment och på Fazers breda sortiment via onlinebutik.
Redo att ta nästa steg?
Skicka din ansökan senast 2025-02-18. Urval sker löpande och ansökan görs via formulär - vänta inte, vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fazer Sweden AB
(org.nr 556295-4486) Arbetsplats
SE Fazer Sweden AB Jobbnummer
9690112