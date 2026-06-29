Fazer Gateau söker Deli-medarbetare till Skogås
Fazer Sweden AB / Kockjobb / Huddinge Visa alla kockjobb i Huddinge
2026-06-29
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Vill du vara med och skapa riktigt goda smakupplevelser för våra gäster?Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, matglädje och samarbete står i centrum? I vår deliproduktion i Skogås producerar vi toast, smörgåsar, sallader och andra savory-produkter till Gateaus butiker i Stockholmsområdet. Här får du arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en verksamhet där ditt bidrag gör skillnad!
Som Deli Employee blir du en viktig del av vårt produktionsteam. Med ditt engagemang, din noggrannhet och ditt kvalitetsfokus bidrar du till att våra produkter håller den höga standard som kännetecknar Gateau. Du arbetar operativt på produktionsgolvet med att förbereda, montera och packa våra produkter enligt recept och kvalitetsstandarder.
Vad kommer du att göra?
Bereda, montera och packa deli‐produkter enligt recept och hygienrutiner
Säkerställa kvalitet och livsmedelssäkerhet i varje moment
Följa dagliga produktionsplaner och bidra till ett jämnt flöde
Genomföra egenkontroller och hålla produktionsytan ren och organiserad
Följa säkerhetsrutiner och använda rätt skyddsutrustning
Samarbeta med kollegor och bidra till ett positivt, stöttande team
Vid behov stötta även konditori/bageri beroende på verksamhetens behov
Vem är du?
Du gillar att arbeta praktiskt, är noggrann och trivs i ett team där tempo och kvalitet går hand i hand. Vi tror att du är:
Ansvarstagande, strukturerad och kvalitetsmedveten
Van vid att jobba i produktion eller matberedning (meriterande men inget krav)
Positiv, flexibel och bekväm med förändring
Intresserad av mat, råvaror och Gateaus känsla för hantverk
Van med hygienrutiner och livsmedelshantering
Vad erbjuder vi?
En arbetsplats inom Sveriges största hantverksbageri, med rötter i Saltsjöbaden och inspiration från Paris
Ett jobb där du är en viktig del av gästens dagliga guldkant
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget
En inkluderande arbetsplats där mångfald och olika bakgrunder är en styrka
En trygg arbetsmiljö med fokus på kvalitet och säkerhet
Hos oss får du en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning på heltid, med villkor enligt Livsmedelsavtalet (livsmedelsavtalet-2025-ny.pdf) mellan Livsmedelsarbetareförbundet och Livsmedelsföretagen. Minimilön enligt avtal är 29 566,08 kr/mån. Eventuella tillägg tillkommer enligt kollektivavtal.Vi erbjuder även friskvårdsbidrag, personrabatt på Gateaus sortiment och förmåner på Fazers produkter via vår onlinebutik.
Redo att bli en del av teamet?
Skicka din ansökan senast 2025-07-29. Ansökan sker enbart via formulär och urval sker löpande, så vänta inte – vi ser fram emot att höra från dig!
Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. Vår mission, Mat med mening, bygger på vårt unika över 130-åriga arv, djupa konsumentinsikter och innovationer för att skapa hållbara matlösningar för framtiden. Med våra ca 5 000 engagerade medarbetare fokuserar vi på konsumentprodukter, vår direkt till konsument-riktade verksamhet i Nordeuropa och export till mer än 40 länder. Vår verksamhet följer Fazers uppförandekod som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact. Fazer-koncernens omsättning 2023 uppgick till 1,2 miljarder euro.
Northern Magic. Made Real. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fazer Sweden AB
(org.nr 556295-4486)
142 34 STOCKHOLM SKOGÅS Arbetsplats
SE Fazer Sweden AB Kontakt
Rekryterare
Sami Soysal sami.soysal@gateau.se Jobbnummer
9983068