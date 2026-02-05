Fazer Gateau söker Deli Employee till Skogås
2026-02-05
Vill du vara med och skapa riktigt goda smakupplevelser för våra gäster?
Vi öppnar nu en ny deliproduktion för Fazer Gateau i Skogås, där vi kommer att bereda toast, mackor, sallader och andra savory-produkter till våra butiker i Stockholmsområdet. Nu söker vi dig som vill vara med från start och bidra till att våra gäster får samma höga kvalitet - oavsett butik.
Som Deli Employee blir du en del av ett nytt team där ditt engagemang och din noggrannhet gör skillnad från första stund. Du arbetar operativt på produktionsgolvet med att förbereda, montera och packa våra produkter enligt recept och kvalitetsstandarder.
Vad kommer du att göra?
• Bereda, montera och packa deli-produkter enligt recept och hygienrutiner
• Säkerställa kvalitet och livsmedelssäkerhet i varje moment
• Följa dagliga produktionsplaner och bidra till ett jämnt flöde
• Genomföra egenkontroller och hålla produktionsytan ren och organiserad
• Följa säkerhetsrutiner och använda rätt skyddsutrustning
• Samarbeta med kollegor och bidra till ett positivt, stöttande team
• Vid behov stötta även konditori/bageri beroende på verksamhetens behov
Vem är du?
Du gillar att arbeta praktiskt, är noggrann och trivs i ett team där tempo och kvalitet går hand i hand. Vi tror att du är:
• Ansvarstagande, strukturerad och kvalitetsmedveten
• Van vid att jobba i produktion eller matberedning (meriterande men inget krav)
• Positiv, flexibel och bekväm med förändring
• Intresserad av mat, råvaror och Gateaus känsla för hantverk
• Van med hygienrutiner och livsmedelshantering
Vad erbjuder vi?
• En unik möjlighet att vara med från början i en ny del av vår verksamhet
• En arbetsplats inom Sveriges största hantverksbageri, med rötter i Saltsjöbaden och inspiration från Paris
• Ett jobb där du är en viktig del av gästens dagliga guldkant
• Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget
• En inkluderande arbetsplats där mångfald och olika bakgrunder är en styrka
• En trygg arbetsmiljö med fokus på kvalitet och säkerhet
Hos oss får du en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning på heltid, med villkor enligt Gröna avtalet mellan Livsmedelsarbetareförbundet och Livsmedelsföretagen. Minimilön enligt avtal är 28 595,16 kr/mån. Eventuella tillägg tillkommer enligt kollektivavtal.
Vi erbjuder även friskvårdsbidrag, personrabatt på Gateaus sortiment och förmåner på Fazers produkter via vår onlinebutik.
Redo att bli en del av teamet?
Skicka din ansökan senast 2025-03-05.
Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. Vår mission, Mat med mening, bygger på vårt unika över 130-åriga arv, djupa konsumentinsikter och innovationer för att skapa hållbara matlösningar för framtiden. Med våra ca 5 000 engagerade medarbetare fokuserar vi på konsumentprodukter, vår direkt till konsument-riktade verksamhet i Nordeuropa och export till mer än 40 länder. Vår verksamhet följer Fazers uppförandekod som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact. Fazer-koncernens omsättning 2023 uppgick till 1,2 miljarder euro.
