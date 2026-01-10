Fazer Gateau söker butiksbiträde 10 h/v till Enskede
2026-01-10
Bli vår nästa servicehjälte!
Fazer Gateau Enskede söker dig som älskar nybakat och brinner för att skapa magiska gästupplevelser.
Älskar du mötet med människor, har glimten i ögat och sprider energi omkring dig? Hos oss handlar allt om att ge våra gäster en upplevelse som får dem att längta tillbaka - och vi ser fram emot att göra det tillsammans med dig.
Vad kommer du att göra?
• Ge service i världsklass i mötet med våra gäster i kassan, bakom disken och i butiken.
• Vara en del av ett sammansvetsat team som stöttar varandra i både lugna och intensiva stunder.
• Lära dig om vårt franska hantverksbröd och inspirera gästerna med din kunskap.
• Arbeta varierade tider, inklusive dag, kväll och helg.
Vad söker vi hos dig?
• Har en positiv personlighet och ett genuint intresse för service.
• Trivs med att arbeta nära människor och i ett högt tempo.
• Gärna har erfarenhet från service (café, restaurang eller butik), men det är inget krav.
• Har fyllt 18 år och är redo för att kavla upp ärmarna.
Vad erbjuder vi?
• En plats inom Sveriges största hantverksbageri, med rötter i Saltsjöbaden och inspiration från Paris.
• Ett jobb där ingen dag är den andra lik och där du är en viktig del av våra gästers dagliga guldkant.
• Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget.
• En inkluderande arbetsplats där mångfald och olika bakgrunder är en självklar styrka.
Hos oss får du en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning på 10 timmar per vecka, med trygga villkor enligt Serveringsavtalet mellan HRF och Livsmedelsföretagen. Timlönen är 98,22-161,59 kr och sätts utifrån ålder och erfarenhet. Eventuella tillägg tillkommer enligt kollektivavtal.
Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och attraktiva personalrabatter på Gateaus sortiment, samt på Fazers breda sortiment via onlinebutik.
Redo att bli en del av teamet?
Skicka din ansökan senast 2026-01-31. Ansökan sker enbart via formulär och urval sker löpande, så vänta inte - vi ser fram emot att höra från dig!
Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. Vår mission, Mat med mening, bygger på vårt unika över 130-åriga arv, djupa konsumentinsikter och innovationer för att skapa hållbara matlösningar för framtiden. Med våra ca 5 000 engagerade medarbetare fokuserar vi på konsumentprodukter, vår direkt till konsument-riktade verksamhet i Nordeuropa och export till mer än 40 länder. Vår verksamhet följer Fazers uppförandekod som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact. Fazer-koncernens omsättning 2023 uppgick till 1,2 miljarder euro.
Northern Magic. Made Real. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fazer Sweden AB
(org.nr 556295-4486) Arbetsplats
SE Fazer Sweden AB Jobbnummer
9677056