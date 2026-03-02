Fastighetsvärd till Jefast Rondering, rutin & vardagsdrift (Helsingborg)
2026-03-02
Gillar du när du får vara ute i fastigheterna, skapa ordning och se resultat direkt? Då kan du vara vår nya fastighetsvärd!
Vem är Jefast?
Jefast är ett familjeägt fastighetsbolag som varit verksamma i Helsingborg sedan 1977. Vi förvaltar cirka 75 000 kvm fördelat på 13 fastigheter - ungefär 70% kommersiella hyresgäster och 30% bostäder.
Vi är ett sammansvetsat team som trivs i högt tempo, med mycket problemlösning och en vardag där vi hela tiden testar, skruvar och förbättrar arbetssätt och fastigheter. Våra fastigheter ligger till stor del i centrala Helsingborg, vilket gör att vi jobbar nära hyresgästerna och kan agera snabbt.
Nu söker vi efter vår nästa fastighetsvärd - varmt välkommen med din ansökan!
Om rollen
Vi söker en fastighetsvärd med fokus på rondering, rutin och den kontinuerliga funktionen i vardagen. Du är synlig i beståndet och ser till att våra fastigheter är rena, snygga, trygga och välfungerande. Du hanterar serviceärenden och felanmälningar, följer upp och återkopplar.
Du arbetar nära vår fastighetsskötare/tekniker. Ni kompletterar varandra och stöttar varandra i vardagen.
Ronderingar och tillsyn i fastigheter och gemensamma utrymmen
Säkerställa ordning, renhet och trivsel
Ta emot och följa upp felanmälningar/serviceärenden
Enklare åtgärder på plats (t.ex. lampor, småfix)
Kontakt med hyresgäster och samordning vid behov
Tidigare erfarenhet av fastighetsskötsel, lokalvård eller rondering/fastighetsservice
God känsla för ordning, renlighet och trivsel i fastighetsmiljöer
Förmåga att utföra enklare praktiska reparationer
God svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från bostadsbolag eller kommersiell förvaltning
Vana vid hyresgästmöten och kundservice
Erfarenhet av enklare teknikarbete
Som person är du serviceinriktad och social, och du tycker om att möta människor i vardagen. Du är noggrann och strukturerad, tar ansvar för dina uppgifter och arbetar självgående när det behövs. Du trivs med att vara synlig ute i beståndet och bidra till trygghet och trivsel i och omkring våra fastigheter.
Vad Jefast erbjuder
Hos Jefast blir du en del av ett familjärt team där vi känner varandra, hjälps åt och bryr oss om hur vardagen fungerar. Vi har korta beslutsvägar, mycket eget ansvar och en arbetsmiljö där det är okej att fråga, testa och förbättra. Du jobbar nära kollegor och hyresgäster, och ser snabbt resultatet av det du gör.
Anställningsform
Heltid
Heltid
Tillsvidare
Skicka din ansökan till Rekrytering@jefast.se
Skicka ditt CV och personligabrev till rekrytering@jefast.se
