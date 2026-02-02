Fastighetsvärd sommarvikariat - Meningsfullt arbete hos Övikshem AB
Övikshem är ett kommunalägt fastighetsbolag inom allmännyttan och Örnsköldsviks största hyresvärd med cirka 2 700 lägenheter i vårt bestånd.
Vi vill med ett attraktivt och flexibelt boende vara det självklara valet på bostadsresan genom livet. Tillsammans med andra bygger vi framtidens hållbara Örnsköldsvik, en plats med rum för alla. Arbetsuppgifter
Hos oss gör du skillnad - du hjälper hyresgäster, bidrar till trivsel och utvecklar din kompetens i en verksamhet där mångfald och inkludering är värden som genomsyrar vårt arbete och företag. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete med god arbetsmiljö som är trygg, variationsrik och balans i livet.
Som fastighetsvärd är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att hantera serviceärenden från hyresgäster på ett smart och effektivt sätt. Det kan bland annat vara att utföra enklare reparationer i fastigheter, men även samordna externa leverantörer vid behov.
Våra fastighetsvärdar har daglig kontakt med hyresgäster och arbetar med att avhjälpa felanmälningar i och utanför bostaden. Att synas på området och svara på frågor vid exempelvis in- och utflyttning är också en del av det dagliga arbetet liksom viss skötsel av utemiljöer och enklare administration.
Kompetensprofil
Vi söker dig som har allmän gymnasiekompetens och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom bygg, VVS eller el. Du är nyfiken, serviceinriktad och har en vilja att lära och utvecklas. Goda datorkunskaper och problemlösningsförmåga hjälper dig att lyckas i rollen.
Arbetet omfattar bilkörning så B-körkort är ett krav. Du har goda kunskaper i svenska och engelska. Har du ytterligare språkkunskaper är det meriterande. På Övikshem strävar vi efter en bred och blandad personalgrupp när det gäller t ex kön, ålder och etnisk bakgrund.
Vi ser gärna att du är en lagspelare med ett stort hjärta för service. Du tycker om att möta och hjälpa människor, och trivs med varierade arbetsuppgifter. Du är flexibel, duktig på att prioritera och ser till att saker blir gjorda.
Anställningstid och urval
Vi söker flera fastighetsvärdar under semesterperioden, juni-augusti. Längden på vikariaten kan variera. Intervjuer och urval sker löpande. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Övikshem
(org.nr 556103-7606) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förvaltningsenheten Kontakt
Anchela Signell 0660-299327 Jobbnummer
