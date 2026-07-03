Fastighetsutvecklare tidiga skeden till Micasa Fastigheter
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Fastighetsutveckling / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-07-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Fastighetsutveckling i Stockholm
Vill du arbeta i ett fastighetsbolag som gör verklig skillnad för stadens äldre och andra prioriterade grupper på bostadsmarknaden och bidrar till ett tryggt, inkluderande och hållbart Stockholm? Har du gedigen erfarenhet av Fastighetsutveckling i tidiga skeden och är mål – och resultatorienterad samt trivs du i en roll där affärsmässighet, relationer och långsiktighet möts? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig då vi nu utökar teamet med en ny tjänst, för att möta bolagets utveckling och framtida behov.Publiceringsdatum2026-07-03Om företaget
Micasa Fastigheter är en del av Stockholms stads allmännytta. Vi bygger, förvaltar och utvecklar bostäder, vård- och omsorgsfastigheter för äldre och andra grupper som behöver trygga, tillgängliga och funktionella boendemiljöer. Vårt uppdrag är en viktig pusselbit för stadens invånare i och med en förväntad demografisk utveckling där fler stockholmare blir allt äldre.
Vi är också stolta över att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser inom fastighetsbranschen, certifierade som ett Great Place to Work. Hos oss präglas vardagen av tillit, delaktighet och en vilja att göra skillnad. Läs mer här.Om tjänsten
Som fastighetsutvecklare tidiga skeden får du en viktig roll i att utveckla våra fastigheter och bidra till att våra hyresgäster får en trygg och välfungerande vardag. Du arbetar nära kollegor inom projekt och portföljutveckling samt andra funktioner inom bolaget.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen ingår att, utifrån stadens och bolagets behov av vård- och omsorgsboenden, seniorbostäder och LSS-bostäder samt bolagets ramprogram, driva och utveckla fastighetsutvecklingsprojekt i tidiga skeden. Uppdraget omfattar framför allt nybyggnadsprojekt men kan även omfatta utvecklingsprojekt i bolagets befintliga fastighetsbestånd.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
Identifiera och utvärdera markområden för nyproduktion samt ansvara för ansökningar om markanvisning.
Leda och samordna projekt i tidiga skeden samt ta fram strategier för genomförande avseende tid, ekonomi, risk och kvalitet.
Driva och samordna detaljplanearbetet i samverkan med stadens förvaltningar, konsulter och interna arbetsgrupper.
Ansvara för projektens ekonomi, kostnadsbedömningar samt avtals- och fastighetsfrågor i de tidiga skedena.
Bereda beslutsunderlag och tjänsteutlåtanden inför styrelsens beslut samt följa upp projektens framdrift.
Säkerställa att projekten uppfyller krav på hållbarhet, tillgänglighet och ekonomisk genomförbarhet.
Ansvara för överlämning av projekt till projektägare och byggprojektledare efter avslutat detaljplaneskede samt bidra med stöd och erfarenhetsåterföring under genomförandet.
Bidra till bolagets långsiktiga projektportfölj genom att initiera och prioritera nya projektidéer.
Bidra till utvecklingen av bolagets ramprogram, rutiner och processer
Verka för god samverkan, intern och extern kommunikation samt vara ett stöd inom bolagets fastighetsutveckling i tidiga skeden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett affärsmässigt perspektiv samtidigt som du har intresse för samhällsbyggnad och långsiktigt värdeskapande. I övrigt ser vi att du har följande kvalifikationer:
Flerårig (4-7 år) relevant erfarenhet av fastighetsutveckling i tidiga skeden, från privat, kommunal eller annan relevant verksamhet.
Dokumenterad erfarenhet av att självständigt driva projekt inom markförvärv, exploatering, detaljplaneprocesser och projektutveckling.
God kunskap inom fastighetsekonomi, inklusive investeringskalkyler, riskbedömningar och framtagande av beslutsunderlag.
God kunskap om fastighetsrätt, plan- och bygglagen samt avtal kopplade till fastighetsutveckling.
Dokumenterad erfarenhet av att leda komplexa stadsutvecklingsprojekt och samverka med många interna och externa aktörer.
God förmåga att förhandla, skapa affärsmässiga relationer och driva projekt mot uppsatta mål.
Förmåga att snabbt sätta sig in i kommunala plan- och beslutsprocesser.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i eller i nära samverkan med kommunal verksamhet samt god förståelse för politiskt styrda beslutsprocesser inom samhällsbyggnad.
Erfarenhet av att balansera affärsmässiga, samhälleliga och långsiktiga mål i fastighetsutvecklingsprojekt.
Fördjupad erfarenhet av investeringskalkyler, ekonomiska analyser och framtagande av beslutsunderlag i tidiga skeden av fastighetsutveckling.
Erfarenhet av att omsätta verksamhetsbehov för bolagets målgrupper till funktionella och genomförbara fastighetslösningar i nära samverkan med beställare.
Erfarenhet av strategiskt arbete med hållbarhetsfrågor i tidiga skeden av plan- och byggprocessen, inklusive social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
Erfarenhet av arbete med att utveckla vård – och omsorgsboenden och LSS-boenden inom offentlig – eller privat sektor.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen hos oss är du självgående, samarbetsinriktad och analytisk. Du är strukturerad och kommunikativ, samt har ett genuint intresse för fastighetsbranschen.
Du känner igen dig i vår värdegrund: engagemang, nyfikenhet, omtanke och kompetens och bidrar aktivt till en arbetsmiljö där dessa värden får ta plats.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt och varierat arbete i ett omtänksamt bolag med en öppen och prestigelös kultur. Vi erbjuder bland annat 8 timmar volontärarbete per år, friskvårdsbidrag på 5 000 kr, lunchsubvention, semesterväxling, regelbundna hälsoaktiviteter. Läs mer om vårt erbjudande på www.micasa.se Så ansöker du
Du skickar in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vårt rekryteringsarbete är kompetensbaserat som en del av vårt likabehandlingsarbete och av den anledningen tar vi inte emot personliga brev.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Micasa Fastigheter i Stockholm AB
(org.nr 556581-7870), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
(Nordkapsgatan 3) Box 1298 (visa karta
)
164 29 KISTA Arbetsplats
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Fastighetsutveckling Kontakt
Enhetschef HR
Mimma Liwgren Norling mimma.liwgren.norling@micasa.se 08-50836030 Jobbnummer
9991467