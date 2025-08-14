Fastighetstekniker/vaktmästare (vikariat) till Ellery Beach House
ESS Hotel Group AB / Vaktmästarjobb / Stockholm Visa alla vaktmästarjobb i Stockholm
2025-08-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ESS Hotel Group AB i Stockholm
, Lidingö
, Västerås
, Gävle
, Mark
eller i hela Sverige
På Ellery Beach House arbetar vi i ett stort team med härlig gemenskap och gemensamma mål på alla avdelningar. Vi arbetar värderingsstyrt och din framtoning och ditt bemötande är avgörande. Tillsammans med alla våra anställda vill vi skapa en miljö som är olik allt annat, en miljö man kommer att älska att vara i, känna stor passion för och sist men inte minst, vilja göra sitt bästa för att våra gäster skall stortrivas. Nu söker vi en ny kollega till vårt fastighetsteam. En energifylld kille eller tjej som älskar service, är lösningsorienterad och vill jobba i fartfylld miljö där ingen dag är den andra likt. Vem är du? Du är en händig person som gillar att ha många bollar i luften, som kan arbeta självständigt men även i grupp. Du brinner för service och vill göra gästens besök till en fulländad upplevelse och hålla hotellet i bra skick.
För att trivas hos oss så behöver du gilla att vara i en händelserik miljö och vill arbeta omväxlande med både akuta reparationer samt löpande underhåll. I arbetet ingår också att sköta ommöbleringar, vattenrening och underhåll i vårt spa. Du får ett stort ansvar och du kommer att arbeta tight tillsammans med alla andra avdelningar i hotellet. Utöver det tror vi att du - gillar du systemövervakning och styrsystem. - har tidigare erfarenhet och kompetens inom el, vvs, snickeri eller måleri. - är IT-kunnig och en fena på konferens-/AV-teknik. Om tjänsten Anställningsform: Vikariat 100% heltid t.om. 31/7 2026 med chans till förlängning. Tillträde: Enligt överenskommelse. Lön: Enligt avtal och överenskommelse. Om processen: Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 28/8.
Uppfyller du inte alla exakt alla krav i annonsen? Tveka inte att skicka in en ansökan ändå, vi är beredda att överväga sökande med närliggande arbetslivserfarenhet och utbildning.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), http://www.essgroup.se Arbetsplats
ESS Group Kontakt
Olle Frisk olle.frisk@ellerybeachhouse.com 0739609751 Jobbnummer
9458949