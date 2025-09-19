Fastighetstekniker till Stenungsund Arena och Kulturhuset Fregatten
2025-09-19
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. I sektor Utbildning ingår Kultur och fritid och närmare bestämt Idrott, anläggning där denna tjänst är placerad.
Som fastighetstekniker kommer du att ha ett helhetsansvar för löpande drift, underhåll och felavhjälpning av tekniska installationer i våra anläggningar. Du arbetar både förebyggande och problemlösande, med fokus på att säkerställa funktion, komfort och säkerhet för våra besökare och verksamheter.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
* Daglig kontroll av styr- och reglersystem
* Veckovis översyn av ventilationsaggregat, värme- och varmvatteninstallationer
* Filterbyten och rengöring av aggregat
* Takinspektioner
* Funktionstester av jordfelsbrytare och sprinklersystem
* Service av tekniska installationer såsom pumpar, VVC, lås och larm
* Smörjning och justering av dörrar och portar
* Hantering av felanmälningar och akuta driftstörningar
Vi söker dig som har erfarenhet av fastighetsteknik och teknisk drift. Du har god systemkunskap och förmåga att arbeta självständigt. Du är lösningsorienterad och har ett öga för detaljer. Du trivs med att arbeta i en miljö där ingen dag är den andra lik.Kvalifikationer
* Gymnasiekompetens relaterat till området
* Teknisk kompetens
* Minst 3 års arbetslivserfarenhet av motsvarande arbete
* Kunna utföra arbeten självständigt såväl som i team
* Strukturerad och lösningsorienterad
* Van vid att arbeta självständigt men samtidigt trivs i grupp och
gillar att samarbeta med andra för att tillsammans nå längre
* Serviceinriktad och har ett gott bemötande
* Flexibel och har praktiskt handlag
* B-körkort krävs
Meriterande:
* Erfarenhet av hantverksyrken och allmän fastighetsskötsel
* Erfarenhet av brandlarm, passagesystem och annan teknisk utrustning
* Erfarenhet av kylteknik
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningen är en heltid (40 timmar per vecka) - Jour kan bli aktuellt.
Personen kommer främst arbeta dagtid men även kvälls- och helgarbete kan förekomma vid enstaka tillfällen.
Vi kommer begära utdrag från belastningsregistret då tjänsten till huvudsak är placerad i lokaler där det vistas många barn och unga.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
