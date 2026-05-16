Fastighetstekniker sökes till Brinova Fastigheter i Kristianstad!
Brinova Fastigheter AB (publ) / Fastighetsskötarjobb / Kristianstad
2026-05-16
Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Företaget har kontor i Helsingborg, Landskrona, Eslöv, Malmö, Kristianstad, Hässleholm, Växjö och Karlskrona.
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Våra värdeord är engagerad, pålitlig och ansvarstagande vilket speglas både internt och externt.
Som anställd hos Brinova tar du del av ett gediget tjänstepension- och försäkringspaket samt ett generöst friskvårdsbidrag. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan.
Kort om tjänsten Rollen som fastighetstekniker innebär att du är ansvarig för den dagliga tillsynen och skötseln av våra fastigheter. Du ansvarar för det felavhjälpande underhållet, följer upp mediaförbrukningen och utför driftoptimerande åtgärder. I rollen ingår även tillsyn av yttre skötsel. Som fastighetstekniker är du företagets ansikte utåt, och du har en viktig roll i att underlätta våra hyresgästers vardag.
Din profil Du har antingen tidigare erfarenhet som fastighetstekniker eller som annan tekniker (exempelvis inom värme, bygg, kyla, VVS, el). För oss är vilja och långsiktighet lika viktigt som tidigare erfarenhet. Du ska även inneha B-körkort och behärska svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du arbetat som anställd i fastighetsbolag tidigare, och/eller även har arbetat med styr-och reglerteknik. Vi ser också gärna att du har arbetat i fastighetssystemet Vitec och Bastec, exempelvis modulerna Teknisk förvaltning och Energiuppföljning.
Som person så trivs du med att ha ansvar, både för fastigheternas underhåll och skick, men också för hyresgästers trivsel. Du ser värdet av att planera ditt arbete, både självständigt och med kollegor. I den här rollen förekommer mycket kontakt med våra hyresgäster, därför bör du ha arbetat med kundkontakt tidigare.
Du utgår från Kristianstad, arbetsområdet innefattar även bland annat Bromölla, Åhus och Tollarp. Du ingår i en arbetsgrupp med god sammanhållning bestående av förvaltare, uthyrare- och förvaltningsadministratör, fastighetstekniker samt fastighetschef. Du rapporterar till Fastighetschef i Kristianstad.
Mer om tjänsten Som fastighetstekniker hos oss så arbetar du med tre huvudområden:
• Tekniskt arbete i, och omkring fastigheterna
• Administration
• Hyresgästkontakt
• . och sist men inte minst!
• Aktivt medverka till en god trivsel på arbetsplatsen, vilket vi alla ansvarar för!
Tjänsten är en tillsvidareanställning som föregås av en provanställning på sex månader, med start enligt överenskommelse.
Låter det intressant? Då är du är varmt välkommen att söka via länk nedan. Urval sker löpande.
Vid ansökan bifogar du CV och personligt brev där du skriver kort om dig själv och dina tidigare erfarenheter som du knyter till tjänstens beskrivning.
Observera att vi dessvärre inte har möjlighet att ta emot ansökningar via e-post på grund av GDPR.
Vid frågor kring tjänsten eller rekryteringen, vänligen kontakta HR, Matilda Buday på matilda.buday@brinova.se
