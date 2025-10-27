Fastighetstekniker på Kläppen Ski Resort i Sälen
Kläppen Ski Resort AB / Fastighetsskötarjobb / Malung-Sälen Visa alla fastighetsskötarjobb i Malung-Sälen
2025-10-27
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kläppen Ski Resort AB i Malung-Sälen
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vill du jobba tillsammans med oss i vårt grymma team?
Till Kläppens logiavdelning söker vi nu en fastighetstekniker. Avdelningen består av cirka 25 helårsanställda och omfattar områdena interna fastigheter, bokning, reception & spa, grupp & konferens, städ, vaktmästeri samt ägarservice..
Vi söker dig som gillar teknik och smarta lösningar!
Har du ett intresse för teknik och digitalisering, är händig och har ett öga för detaljer? Då kan du vara den vi söker! Du trivs med att skapa en trivsam och välfungerande miljö i våra gemensamma utrymmen och gillar att ta dig an både praktiska och tekniska utmaningar.
Utvecklingen inom digitalisering och smarta fastighetslösningar går snabbt - därför ser vi gärna att du är nyfiken på innovativ teknik och vill vara med och driva utvecklingen framåt.
För att trivas hos oss
Vi söker dig som har erfarenhet av reparationsarbeten och service, och som trivs med att arbeta praktiskt och självständigt. Du tar ansvar, visar initiativ och har lätt för att hitta lösningar när något behöver fixas.
I rollen som fastighetstekniker rapporterar du till fastighetschefen och blir en viktig del av vårt team.
Vem är du? Du är driven, noggrann och lösningsorienterad, och tar ansvar för att arbetet blir gjort med hög kvalitet. Eftersom vi är en mindre arbetsgrupp värdesätter vi även dina personliga egenskaper högt - samarbete, engagemang och en positiv inställning är något vi verkligen uppskattar.Publiceringsdatum2025-10-27Kvalifikationer
Körkortbehörighet B
Att du hanterar svenska/engelska i tal och skrift
Microsoft office-paketet
Meriterande
VVS-utbildning eller praktisk erfarenhet av fastighetsskötsel minst 2 år.
Att du har arbetat inom underhållssystem sedan tidigare.
Körkort B+
Ansökningsdatum
Sista ansökningsdag är 9 november. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med sex månaders provanställning. Tillträde, enligt överenskommelse.
Arbetstid, schemalagd arbetstid 40H/vecka, helgarbete förekommer under säsong. Jourverksamhet förekommer året runt.
Frågor om tjänsten
Frågor om tjänsten besvaras av Fastighetschef Mikael Thång på mikael.thang@klappen.se
Om Kläppen
Kläppen är en av Sveriges största fjällanläggningar och den första anläggning du kommer till i Sälen. Vi är ett privatägt familjeföretag och kännetecknas av en stark sammanhållning med en hög servicegrad & stort engagemang bland medarbetare. Anläggningen drivs av passion och utvecklas ständigt. Våra gäster är aktiva familjer med barn och ungdomar i alla åldrar. Vårt långsiktiga mål är att bli en reseanledning året runt för alla som gillar naturen och friluftslivet i de svenska fjällen.
Vi tycker vi har världens bästa jobb och arbetsplats och vill du bli en del av vårt härliga gäng, välkomnar vi varmt din ansökan!
GDPR
Genom din ansökan godkänner du att Kläppen hanterar dina personuppgifter under rekryteringsperioden.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kläppen Ski Resort AB
(org.nr 556522-2055), http://www.klappen.se Arbetsplats
Kläppen Ski Resort Kontakt
Linda Gånors linda.ganors@klappen.se 0280-96205 Jobbnummer
9576594