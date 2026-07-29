Fastighetstekniker med elkompetens till ett globalt företag!

Academic Work Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm
2026-07-29


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Vill du ta nästa steg i din karriär inom fastighetsdrift? Här får du chansen att arbeta i en av Stockholms mest moderna och tekniskt avancerade fastighetsmiljöer. Vi söker dig som är praktiskt lagd, driven och redo för en spännande utmaning. Skicka in din ansökan redan idag då vi tillämpar löpande urval!

Publiceringsdatum
2026-07-29

Om tjänsten
Vår kund är ett stort internationellt tjänsteföretag som erbjuder integrerade servicelösningar till olika typer av verksamheter och fastigheter. De fokuserar på att utveckla och effektivisera arbetsplatstjänster för att skapa välfungerande och hållbara miljöer.
I rollen som fastighetstekniker kommer du att ansvara för driften av en stor och komplex anläggning. Tillsammans med ditt team säkerställer du den tekniska funktionen med ett särskilt fokus på el, men även andra fastighetstekniska delar ingår. Du får en nyckelroll i att hantera både modern och äldre teknik i en dynamisk miljö där din insats gör skillnad för den dagliga verksamheten. Du kommer att arbeta tätt ihop med en erfaren kollega.
Du erbjuds
En roll där du snabbt blir en nyckelperson i teamet och där din kompetens värderas högt från dag ett.

Dina arbetsuppgifter
Genomföra felavhjälpande och planerat underhåll.
Löpande förbättra rutiner och arbetssätt för fastighetsdriften.
Analysera tekniska samband för att säkerställa framtida driftutveckling.
Samarbeta och kommunicera med verksamhetens personal och externa leverantörer i tekniska frågor.
Komplettera befintliga lokala anpassningar med elinstallationer.
På sikt vara delaktig i belysningsprogrammering.

Vi söker dig som
Har en fastighetsteknisk eller elteknisk utbildning på lägst gymnasienivå.
Har grundbehörighet för elinstallation.
Har erfarenhet av drift i komplexa anläggningar eller större fastigheter.
Har god datorvana.
Har flytande kunskaper i svenska, i både tal och skrift.

Det är meriterande om du har
Goda kunskaper i engelska.
Erfarenhet från mer krävande miljöer såsom laboratorier, sjukhus eller liknande infrastruktur.
Kunskap om avancerade integrerade system eller belysningsstyrning.
Kunskap inom 3D-modellering för el.

För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Social
Ordningsam
Ansvarstagande

Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "XH2ZLD".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Academic Work Sweden AB (org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta)
113 63  STOCKHOLM

Arbetsplats
Academic Work Sweden AB

Jobbnummer
10015406

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