Fastighetstekniker med elkompetens till ByggVesta Stockholm
Experis AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2026-06-15
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Vi söker en fastighetstekniker med minst elbehörighet B, som vill ta ansvar för att våra fastigheter i Stockholmsområdet har stabila, säkra och välfungerande elsystem.
Rekryteringen är ett samarbete med Jefferson Wells, men du blir direkt anställd av ByggVesta. Det är ingen konsultanställning.
ByggVesta Fastighetsförvaltning startar nu ett nytt Stockholmsteam med sex egna fastighetstekniker med olika spetskompetenser. Det här är en möjlighet för dig som vill vara med från första stund och påverka hur teamet arbetar, sätta strukturer och bidra till att forma kulturen, samtidigt som du får moderna verktyg och nya fordon att arbeta med.
I dagsläget förvaltar vi knappt tjugo fastigheter med hyresrätter och studentbostäder i Stockholmsområdet. Beståndet omfattar totalt cirka 2 650 lägenheter, med fastigheter i varierande storlek, från under 50 till över 400 lägenheter
Verksamheten utgår från våra lokalkontor i Kista och Nacka, med huvudkontor på Kungsholmen. ByggVesta är ett etablerat och finansiellt stabilt bolag med långsiktig närvaro på flera orter i Sverige.
Om rollen
Det här är en operativ och självständig roll där du arbetar nära både teknik och hyresgäster. Du ansvarar för elrelaterade frågor i det dagliga förvaltningsarbetet, från felsökning och akuta åtgärder till planerade insatser och löpande underhåll. Rollen innebär ett stort eget ansvar, samtidigt som du ingår i ett team med bred kompetens inom fastigheter.
Här handlar det inte bara om att lösa problem när de uppstår, utan också om att bidra till stabil drift över tid genom att identifiera förbättringar och arbeta förebyggande.
Det finns även en möjlighet att ta en arbetsledande funktion om du har erfarenhet av det.
Ditt uppdrag i vardagen
Med elkompetens i en fastighetsmiljö arbetar du brett med elsystemen i våra bostäder. Du hanterar både mindre åtgärder och mer komplex felsökning, och är ofta den som snabbt kan avgöra vad som behöver göras och hur.
Exempel på arbetsuppgifter:
Felsökning och åtgärd av elfel i lägenheter och gemensamma utrymmen
Mindre installationer, anpassningar och utbyten
Löpande tillsyn och underhåll av elsystem
Samordning och uppföljning av externa leverantörer vid större arbeten
Bidra till att utveckla arbetssätt och förebygga återkommande problem
Dokumentation och återrapportering
Stötta kollegor i tekniska frågor samt utföra allehanda serviceärenden i mån av tidhttps://sae3ndp007.blob.core.windows.net/swe/d426d493-e3f0-4641-a328-a24fb908ef7e.jpeg
En roll nära hyresgästen
Du möter hyresgäster i deras hem, ofta i situationer där något inte fungerar. Din förmåga att skapa förtroende, förklara vad som behöver göras och leverera en säker lösning är en viktig del av arbetet. Det gör rollen både teknisk och serviceinriktad, där bemötande och yrkesskicklighet går hand i hand.
Vi söker dig som
Har en bakgrund inom el och känner dig trygg i att arbeta självständigt i en drift- och förvaltningsmiljö. Elbehörighet B är ett krav. Elutbildning eller erfarenhet som elektriker är meriterande, men det viktigaste är din praktiska kompetens och din förmåga att felsöka och hitta lösningar i vardagen.
Du är duktig på att kommunicera på svenska och engelska med våra hyresgäster.
Som person är du:
Noggrann och säkerhetsmedveten
Självgående och ansvarstagande
Lösningsorienterad i ditt arbetssätt
Serviceinriktad och trygg i mötet med människor
Du tar ägarskap för dina uppgifter och ser till att jobbet blir rätt gjort, från första analys till färdig lösning.
Om ByggVesta
ByggVesta utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostadsfastigheter. Vi strävar efter att vara en kunskapsintensiv organisation med engagerade medarbetare som driver utvecklingen framåt, där service och kundupplevelse är centralt.
Sedan början av 2000-talet har vi varit en innovatör inom hållbart boende. Vi har utmanat etablerade sanningar, utvecklat allt mer hållbara bostadsfastigheter och investerat i närområdena genom integrerande och trygghetsfrämjande initiativ.
Idag förvaltar vi cirka 4 000 bostäder i fyra av Sveriges storstadsområden. Hos oss ska det vara enkelt att leva hållbart och känna gemenskap, oavsett behov och livssituation. Vi har kontor i Stockholm, Linköping och Malmö och är ungefär 50 anställda. www.byggvesta.sePubliceringsdatum2026-06-15Kontaktperson för detta jobb
Ansök direkt via www.jeffersonwells.se.
För mer information kontakta Jefferson Wells rekryteringskonsult Thomas Andersson på 070-276 9953. Vi har ett uppehåll i processen under semestern som är v.29-v.31.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
112 59 STOCKHOLM Arbetsplats
ByggVesta Fastighetsförvaltning AB Kontakt
Contact
Thomas Andersson Thomas.Andersson@jeffersonwells.se 0702769953 Jobbnummer
9964260