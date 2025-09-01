Fastighetstekniker med driv och kundfokus till AB Ängelholmshem
2025-09-01
Om arbetsplatsen
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling. Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Ängelholmshem är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Ängelholms kommun. Med över 3 300 lägenheter runt om i Ängelholms kommun är vi den största aktören på bostadsmarknaden i Ängelholm. Vi erbjuder ett brett utbud av bostäder för kunder med olika önskemål och behov. Vi har vanliga lägenheter i olika storlekar och utföranden, radhus och trygghetsboenden. Ängelholmshem ingår i Sveriges Allmännytta, som är en bransch- och intresseorganisation för 300 allmännyttiga bostadsföretag.
Är du en lösningsorienterad fastighetstekniker med ett stort engagemang för service och kundnöjdhet? Vill du vara en del av ett företag där personalen och kunderna är i fokus?
Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vår vison: Vi ska erbjuda ängelholmarna det bästa boendet.
Våra värdeord: Öppenhet, omtanke och handlingskraft
Vår vison: Vi ska erbjuda ängelholmarna det bästa boendet.

Våra värdeord: Öppenhet, omtanke och handlingskraft

Vår affärsidé: Vi är ett modernt bostadsföretag med tydligt fokus mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi erbjuder ett bra boende för alla och uppför nya bostäder för att medverka till en positiv utveckling för Ängelholms kommun.
Vi söker en fastighetstekniker som vill vara med och underhålla samt utveckla våra fastigheter och skapa trygga och trivsamma boendemiljöer för våra hyresgäster. I rollen ingår att utföra tillsyn, skötsel och reparationer av våra fastigheter samt att hantera felanmälningar och underhållsåtgärder. Du kommer att arbeta nära både kollegor och hyresgäster, vilket ställer krav på servicekänsla och ett professionellt bemötande.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
* Löpande drift och underhåll av fastigheter
* Felsökning och reparation av tekniska installationer
* Kontakt med hyresgäster och entreprenörer
* Proaktivt arbete för att förebygga problem och förbättra fastigheternas standard
* Deltagande i projekt och energioptimering
Vi erbjuder:
* En arbetsplats där du kan göra skillnad för människor varje dag
* Härliga kollegor som gillar att jobba tillsammans
* Möjligheter till utveckling och lära dig nytt. kompetensutveckling och vidareutbildning
* Trygga anställningsvillkor och förmåner
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har:
* Erfarenhet av att renovera hus/fastigheter och är händig (gärna servicesnickare)
* Erfarenhet av fastighetsskötsel, VVS, el, ventilation eller liknande tekniskt område
* En lösningsorienterad och självgående inställning
* Ett genuint intresse för service och kundkontakt
* Förmåga att samarbeta och kommunicera på ett professionellt sätt
* B-körkort (krav)
Det är meriterande om du har utbildning inom fastighetsteknik eller erfarenhet av digitala fastighetssystem.
Kontakt och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Ängelholmshem med Jefferson Wells, en del av ManpowerGroup, med lång erfarenhet av rekrytering av chefer och specialister.
Tjänsten söker du via ansökningslänken. Sista ansökningsdag är 28 september, men skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
