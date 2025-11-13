Fastighetstekniker med ansvar för arena och kulturhus
2025-11-13
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. I sektor Utbildning ingår Kultur och fritid och närmare bestämt Idrott, anläggning där denna tjänst är placerad.
Vill du ha ett jobb där du får använda din tekniska kompetens för att skapa trygga, funktionella och välkomnande miljöer för barn, unga och vuxna - varje dag? Då kan detta vara din nästa utmaning!
Vi söker nu en självgående och lösningsorienterad fastighetstekniker som vill ta helhetsansvar för drift, underhåll och felavhjälpning i två av Stenungsunds uppskattade anläggningar:
Stenungsunds Arena och Kulturhuset Fregatten.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Du kommer att vara en nyckelperson i att säkerställa att våra tekniska system fungerar optimalt från ventilation och värme till dörrar, styrsystem och larm. Du arbetar både förebyggande och problemlösande, med stort fokus på säkerhet, komfort och funktion.
Som fastighetstekniker hos oss får du ett varierat och viktigt uppdrag där du ansvarar för drift och underhåll av tekniska installationer i Stenungsunds Arena och Kulturhuset Fregatten. Du arbetar med allt från dagliga kontroller till planerade insatser alltid med målet att skapa en trygg, funktionell och hållbar miljö för våra besökare.
Arbetsuppgifter som finns hos oss:
* Kontroll av styr- och reglersystem
* Översyn och kontroll av ventilationsaggregat, värme- och varmvatteninstallationer
* Takinspektioner och kontroll av frostskydd
* Funktionstester av jordfelsbrytare och sprinklersystem.
* Service av tekniska installationer såsom pumpar, VVC, lås och larm.
* Smörjning och justering av dörrar och portar.
* Hantering av felanmälningar och akuta driftstörningar
Du arbetar både självständigt och i samverkan med andra, och får möjlighet att utveckla din systemkunskap och vara en drivande kraft i utvecklingen av våra tekniska system och fastighetsstruktur.
Tjänsten är på heltid (40 timmar/vecka). Kvälls- och helgarbete kan förekomma vid enstaka tillfällen.
Sex månaders provanställning som därefter övergår i en tillsvidareanställning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av fastighetsteknik och teknisk drift. Du har god systemkunskap och förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är en del av en större helhet. Du är lösningsorienterad och har ett öga för detaljer. Du trivs med att arbeta i en miljö där ingen dag är den andra lik.
Du har en teknisk bakgrund och ett genuint intresse för fastighetsdrift. Du har gymnasiekompetens inom exempelvis teknik, VVS eller el, och minst tre års erfarenhet av arbete med fastighetsteknik och tekniska installationer. Du är van arbeta självständigt, ta ansvar och samtidigt trivs du med att samarbeta med andra. Du är strukturerad, har ett gott bemötande och en stark känsla för service. Du är flexibel, har praktiskt handlag och innehar B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av hantverksyrken, allmän fastighetsskötsel, brandlarm, passagesystem, kylteknik eller annan teknisk utrustning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastningsregistret behöver uppvisas innan anställning.
Välkommen med din ansökan, tillsammans skapar vi en trygg och välfungerande miljö för Stenungsunds invånare, där din kompetens blir en viktig del av vår gemensamma utveckling.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
