Fastighetstekniker inom Underhåll - Batterifabriken - Torslanda
Volvo Personvagnar Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-01-20
Who are we?
Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.
Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent.
We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.
Vad vi erbjuder
På Torslandafabriken pågår just nu uppbyggnaden av en toppmodern batterimontering som planeras stå klar i början av 2026. Det innebär en unik möjlighet att vara med från start och arbeta med drift, underhåll och utveckling av fastighetens tekniska system i en helt ny anläggning.
Som fastighetstekniker/underhållstekniker blir du en nyckelperson i att säkerställa att fastigheten och dess installationer fungerar optimalt - både under uppbyggnadsfasen och i full drift. Arbetet är varierande och sker i nära samarbete med både interna funktioner och externa leverantörer. Inledningsvis är arbetstiden förlagd till dagtid, men kan över tid övergå till skiftarbete beroende på verksamhetens behov.
Arbetsuppgifter
I rollen som fastighetstekniker/underhållstekniker ansvarar du för drift, tillsyn och underhåll av fastighetens tekniska system, både förebyggande och avhjälpande. Exempel på arbetsuppgifter:
• Drift och underhåll av fastighetstekniska system såsom:
• El
• Ventilation, värme och kyla
• Tryckluft, vatten
• Portar
• Felsökning och åtgärd av tekniska störningar i fastigheten
• Medverkan vid installation, driftsättning och optimering av nya system
• Samarbete med entreprenörer och leverantörer
• Dokumentation och uppföljning i underhållssystem
• Aktivt arbete med säkerhet, arbetsmiljö och energieffektivisering
Du kommer att arbeta i en högteknologisk industrimiljö där tillgänglighet, säkerhet och kvalitet är i fokus.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning inom fastighetsteknik, el, VVS, energi eller motsvarande
• Praktisk erfarenhet av fastighetsdrift eller tekniskt underhåll
• God teknisk förståelse och vana att arbeta med felsökning
• B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande är:
• El-behörighet eller motsvarande el-kompetens
• Erfarenhet av styr- och reglersystem (BMS/SCADA/KEYLOGIC)
• Erfarenhet av underhållssystem, exempelvis Maxim
• Kunskap om industri- eller produktionsfastigheter
Du är bekväm med att arbeta digitalt och använda datorn som ett naturligt arbetsverktyg.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och har ett starkt säkerhetstänk. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och har lätt för att samarbeta med olika funktioner. Eftersom miljön är i ständig utveckling behöver du vara flexibel, lösningsorienterad och nyfiken på ny teknik. Du tar initiativ och har ett tydligt fokus på kvalitet och långsiktigt hållbara lösningar. Ersättning
