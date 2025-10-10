Fastighetstekniker/Handyman sökes till vår kund i Malmö
2025-10-10
Trivs du med att fixa, reparera och skapa ordning? Är du den som alltid hittar en lösning när något krånglar? Då kan det här vara rätt roll för dig!Publiceringsdatum2025-10-10Om tjänsten
Vi söker en fastighetsskötare/handyman som främst kommer att arbeta med inre underhåll och service hos vår kund. Du blir en nyckelperson som säkerställer att allt fungerar som det ska - och som snabbt rycker in när något behöver åtgärdas. Din insats gör skillnad varje dag!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ansvara för den löpande driften och tillsynen av vår kunds lokaler
• Utföra enklare underhåll och åtgärda fel vid behov
• Säkerställa att inomhusmiljön alltid håller hög standard
• Bidra till en trivsam, professionell och välkomnande atmosfär i lokalerna
Vem är du?
• Har erfarenhet av fastighetsskötsel, drift eller annat praktiskt arbete
• Är serviceinriktad, lösningsorienterad och självgående
• Har ett öga för detaljer och tycker om att skapa ordning och struktur
• Trivs med varierande uppgifter och tar ansvar för helheten
• Har B-körkort

Ersättning
Fast lön
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare
Uniflex AB
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Johan Nordberg johan.nordberg@uniflex.se 0761756106 Jobbnummer
9552057