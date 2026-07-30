Fastighetstekniker/Admin & Serviceärenden till L.E Hellstedt i Stockholm
Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-07-30
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
L.E. Hellstedt har förvaltat fastigheter i Stockholm i över 100 år - med långsiktighet, trygghet och stabilitet som grund. Nu söker vi dig som vill vara en del av det arbetet och som delar vår vilja att vara lyhörda och serviceinriktade mot hyresgäster, hantverkare och alla andra vi samverkar med.
Det här är en tjänst för dig som vill växla mellan kontoret och fastigheterna. Hos oss ansvarar du för att hantera serviceärenden från start till mål, och är lika bekväm med att besikta en lägenhet som att driva ett ärende i mål vid datorn. Vi är ett sammansvetsat team med korta beslutsvägar och söker dig som gillar att ha koll och ta ansvar. Välkommen med din ansökan till Isaksson Rekrytering!
Din roll
Du har det övergripande ansvaret för felanmälningar och serviceärenden, samtidigt som du är ute i fastigheterna med besiktningar och teknisk uppföljning ungefär en dag i veckan. Rollen kräver självständighet och samarbetsförmåga. Du planerar din egen dag men arbetar tätt ihop med kollegor, förvaltare och externa entreprenörer. Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Ta emot, registrera och fördela felanmälningar och driva dem till avslut
Genomföra avflyttnings-, bytes- och underhållsbesiktningar samt statusbesiktningar av fastighetens allmänna delar
Registrera och följa upp underhåll i fastighetssystemet
Bevaka energiförbrukning och följa upp avvikelser
Hantera beställningar, nycklar, taggar och bokningssystem
Vem vi söker
Du är strukturerad och självgående och trivs med att ta ansvar och driva dina ärenden i mål. Du har en naturlig känsla för service och förstår vikten av tydlig kommunikation mot hyresgäster, kollegor och entreprenörer. Samtidigt är du en lagspelare som bidrar till teamets helhet i en organisation där rollerna ibland flödar in i varandra.
Vi söker dig som har
Ett par års erfarenhet fastighetsskötare/tekniker eller i en liknande roll, med fokus på besiktningar och hantering av serviceärenden
Erfarenhet av arbete med bostadsfastigheter
Vana av att arbeta i fastighetssystem, meriterande om du arbetat i Din Hyresvärd
Förmåga att planera och strukturera din egen arbetsdag
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Vi erbjuder
Du blir en del av L.E Hellstedt – ett familjeföretag som byggt, förvärvat och förvaltat fastigheter i Stockholm i mer än 100 år. Hos oss värnar vi om en naturlig balans mellan jobb och fritid, eftersom vi vet att de flesta av oss har fullspäckade privatliv med familj, hobbyer och andra åtaganden.
En varierad vardag med både kontorstid och fältarbete i Stockholms fastigheter
Flexibel schemamodell – välj mellan säsongsschema eller jämnt fördelat årsschema
En platt organisation med korta beslutsvägar och en genuin lagkänsla
Kontaktuppgifter och ansökan
Den här rekryteringsprocessen genomförs av Isaksson Rekrytering för L.E. Hellstedts räkning. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Michelle Sjöstrand på telefonnummer 073-501 05 97 eller michelle@isakssonrekrytering.se
(mailto:michelle@isakssonrekrytering.se
)
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699), https://www.hellstedt.se/
111 40 STOCKHOLM Arbetsplats
L.E. Hellstedt Kontakt
Rekryteringskonsult
Michelle Sjöstrand michelle@isakssonrekrytering.se +46735010597 Jobbnummer
10016434