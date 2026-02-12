Fastighetsskötare vid Institutionen för akvatiska resurser
Sveriges lantbruksuniversitet / Fastighetsskötarjobb / Ekerö Visa alla fastighetsskötarjobb i Ekerö
Institutionen för akvatiska resurser
Institutionen för akvatiska resurser följer och utvärderar de akvatiska ekosystemens tillstånd och utveckling och hur resursutnyttjandet påverkar ekosystemen. Forskningen omfattar studier av fisk- och skaldjursbeståndens status, ekosystemanalys och ekosysteminteraktioner, rumsliga analyser, effekter av mänsklig påverkan på fisk och ekosystem, fiskevård och fiskemetoder, vattenbruk och dess effekter. Biologisk rådgivning för förvaltning och hållbart nyttjande är en av institutionens huvuduppgifter, liksom att svara för Sveriges del av EUs marina datainsamlingsprogram och vara utförare av nationell miljöövervakning. Institutionen finns på åtta orter, med huvudorterna Uppsala(Ultuna), Öregrund, Lysekil, Stockholm(Drottningholm) samt fyra fältstationer.
Om jobbet
Som fastighetsskötare ansvarar du för den tekniska driften och den dagliga skötseln av våra lokaler och anläggningar. I arbetsuppgifterna ingår underhåll och kontroll av teknik (till exempel vattenpumpar, tryckkärl och filter) i en sötvattensanläggning med vattenintag vid Mälaren som förser forskningsfaciliteter (jorddammar och akvarier) med vatten. Arbetsuppgifterna innefattar också montering av möbler och skötsel av utrustning på kontor i och omkring kontorsbyggnaderna.
Vissa tekniska arbetsuppgifter inom forsknings- och miljöanalysprojekt kan komma att bli aktuella.
I tjänsten ingår även andra mer administrativa uppgifter som posthantering och inköp av vissa varor och tjänster, inklusive assistans vid upphandling, kopplat till fastighetens skötsel. Du är tillsammans med avdelningschef kontaktperson mot hyresvärd och entreprenörer när det gäller olika fastighetsfrågor. I arbetsuppgifterna ingår även att vara kontaktperson mot avtalat städföretag.
Som person är du flexibel och serviceinriktad. Du är uppfinningsrik och en problemlösare som tycker om att arbeta praktiskt. Du kan arbeta enskilt såväl som i grupp.
Behörighetskrav
• ha mycket god samarbets- och organisationsförmåga
• ha förmåga att strukturera arbetet, hantera en stor variation i arbetsuppgifter och löpande prioritera
• ha B-körkort
• ha god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska
• ha minst tre års dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Meriterande
• Erfarenhet av och kunskap i att hantera båtar och motorer
• Intresse för forskning, fisk, och miljö
• Fackutbildning av relevans för fastighetsskötsel (tex. behörighet/certifikat vad gäller el, snickeri, mekanik)
Särskilt meriterande
• Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper relevanta för tjänsten
Placering:
Drottningholm
Anställningsform:
Tillsvidare
SLU tillämpar 6 månaders provanställning.
Omfattning:
100%Publiceringsdatum2026-02-12Tillträde
2026-02-28 eller enligt överenskommelseSå ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-02-26.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
