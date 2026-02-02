Fastighetsskötare till Samhällsbyggnad, fastighetsenheten
Bräcke kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen / Fastighetsskötarjobb / Bräcke Visa alla fastighetsskötarjobb i Bräcke
2026-02-02
, Höganäs
, Ängelholm
, Helsingborg
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bräcke kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen i Bräcke
I Bräcke kommun i Jämtland är du alltid nära äventyr och smultronställen. Gnistrande vinterdagar på skidor såväl som heta sommardagar i båten är vardag för oss som bor här. I Bräcke kommun finns trygga skolor, personlig äldrevård och en mängd små och medelstora företag med idéer och kunskap som skapar värden lokalt och globalt. Goda kommunikationer i stråket mellan Sundsvall och Östersund och en fibertäckning på över 90 procent gör det enkelt att bo, jobba och resa i vår kommun. Här finns en vilja att utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen och människorna som bor här. Välkommen till Bräcke kommun - lite närmare!
Vår enhet ansvarar bland annat för kommunens fastigheter, allt från skolor och bostäder till äldreboenden och kontor. Vi förvaltar ca 90 000 m2 lokaler och ca 480 lägenheter.
Du kommer att jobba i en arbetsgrupp på Fastighetssidan där vi idag är 2 hantverkare, 4 fastighetsskötare, 1 drifttekniker samt 3 på den administrativa sidan.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Då vår kollega går i pension så söker vi en ny fastighetsskötare.
Vår enhet ansvarar för kommunens fastigheter och uppdragen skiftar, men i huvudsak är det drift och underhåll som ingår i tjänsten. Exempelvis avhjälpa felanmälningar samt ronderingar i fastigheter.
Då avdelningen arbetar inom många olika ansvarsområden är du öppen för att även vara behjälplig inom övriga områden.
Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten och du kommer att vara en del av ett rullande schema tillsammans med dina kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har för tjänsten relevant dokumenterad utbildning eller likvärdig arbetslivserfarenhet.
Meriterande är om du har utbildning inom el, bygg, ventilation eller VVS.
Godkänt B-körkort är ett krav.
Som person är du social, ansvarstagande och strukturerad.
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden från bemannings- och rekryteringsföretag om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-1-SBY". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bräcke kommun
(org.nr 212000-2460) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen Kontakt
Fastighetschef
Linda Lång linda.lang@bracke.se 0693-162 03 Jobbnummer
9718870