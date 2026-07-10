Fastighetsskötare till region mitt på Humana
Humana AB / Fastighetsskötarjobb / Mariestad Visa alla fastighetsskötarjobb i Mariestad
2026-07-10
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Mariestad
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige
Vill du ha ett fritt arbete där din hantverkskunnighet gör skillnad varje dag? Trivs du i en roll där du får ta stort eget ansvar för att fastigheterna fungerar? Då är rollen som fastighetsskötare hos oss på Humana i Region Mitt helt rätt för dig!Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Som fastighetsskötare hos oss har du en central roll i att säkerställa att våra boenden och lokaler håller hög standard, är säkra och trivsamma. Ditt primära arbetsområde kommer att vara främst runt Mariestad, Lidköping och Hova men arbete på andra orter i regionen förekommer.
Vi lägger stor vikt vid din inställning till arbetet: Du är duktig på att hitta lösningar på problem och du känner en stolthet i att kunna hantera och avhjälpa ärenden självständigt.
Vi strävar alltid efter att arbeta kostnadsmedvetet och prioritera lösningar som vi kan hantera i egen regi. Samtidigt är du en del av ett team där vi hjälps åt, täcker upp för varandra och delar med oss av kunskap.Arbetsuppgifter
Ingen dag är den andra lik. Du planerar din dag självständigt genom att strategiskt prioritera utifrån felanmälningar, tillsyner, ronderingar och verksamhetsbehov. Huvudfokus ligger på det praktiska hantverket för att hålla våra fastigheter i gott skick. Exempel på arbetsuppgifter är:
Reparation och underhåll: Allt från snickeriarbeten (t.ex. byta dörrar, lister, bänkskivor) till enklare målningsarbeten och återställning efter skador
VVS och Teknik: Byta blandare, toalettstolar, vattenlås samt säkerställa värmefunktion
Lås och Dörrar: Justera dörrar, byta låscylindrar och dörrstängare
Yttre skötsel: Du ansvarar för att utemiljön är inbjudande och säker genom gräsklippning, beskärning av häckar, ogräsbekämpning, lövupptagning och annan trädgårdsskötsel
Säkerhet & Myndighetskrav: Du sköter brandskyddskontroller (SBA) och samordnar nödvändiga besiktningar
Projekt och underhållsplanering: Delaktig i underhållsplanering, upphandlingar och projekt för att säkerställa framdrift
Kommunikation: Daglig kontakt med verksamhetschefer, entreprenörer och samarbetspartners kopplat till fastighetsfrågor och projekt
Du rapporterar löpande till Drift- och underhållschef och dokumenterar dina ärenden digitalt i vårt fastighetssystem.
Vem är du?
För att lyckas i rollen är du självgående och initiativtagande. Du ser vad som behöver göras vid dina ronderingar och agerar proaktivt. Du är serviceinriktad och proffsig i mötet med våra verksamhetschefer och boende – du är vårt ansikte utåt! Vidare är du en social lagspelare som bidrar till god stämning på arbetsplatsen. Vi letar efter dig som trivs med verktyg i händerna och har en bred praktisk kunskap.
För denna tjänst krävs det att du:
har B-körkort
har dokumenterad erfarenhet av fastighetsskötsel och reparationsarbete
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift för att kunna kommunicera med verksamheter och dokumentera i våra system
har god datorvana för hantering av vår digitala felanmälan
Det är meriterande om du:
har kunskap om elarbeten eller VVSÖvrig information
Tjänsten är tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas innan anställning då arbetet sker i verksamheter där barn och unga vistas.Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen? Vi ser fram emot din ansökan! Urval sker löpande.
För frågor om tjänsten, kontakta:
Tomas Stenfjärd
Drift- och underhållscheftomas.stenfjard@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7953707-2097157". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
542 30 (visa karta
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542 30 MARIESTAD Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9999937