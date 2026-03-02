Fastighetsskötare till Jefast - Felsökning & tekniska åtgärder
Jefast AB / Fastighetsskötarjobb / Helsingborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Helsingborg
2026-03-02
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jefast AB i Helsingborg
, Höganäs
eller i hela Sverige
Gillar du när du får felsöka, lösa problem på riktigt och göra skillnad direkt på plats? Då kan du vara vår nya fastighetsskötare/tekniker!
Vem är Jefast?
Jefast är ett familjeägt fastighetsbolag som varit verksamma i Helsingborg sedan 1977. Vi förvaltar cirka 75 000 kvm fördelat på 13 fastigheter - ungefär 70% kommersiella hyresgäster och 30% bostäder.
Vi är ett sammansvetsat team som trivs i högt tempo, med mycket problemlösning och en vardag där vi hela tiden testar, skruvar och förbättrar arbetssätt och fastigheter. Våra fastigheter ligger till stor del i centrala Helsingborg, vilket gör att vi jobbar nära hyresgästerna och kan agera snabbt.
Nu söker vi efter vår nästa fastighetstekniker - varmt välkommen med din ansökan!
Om rollen
Vi söker en fastighetsskötare/fastighetstekniker med tyngd i felsökning och mer kvalificerade åtgärder. Du tar vid när ärenden kräver mer än den dagliga driften: du felsöker, hittar grundorsaken och åtgärdar där det är möjligt, samt samordnar entreprenörer vid behov.
Du arbetar självständigt men också tätt ihop med fastighetsförvaltare- värd och driftorganisationen.
Arbetsuppgifter
Felsökning och felavhjälpande underhåll
Åtgärder inom t.ex. VVS/ventilation/styr & regler (och enklare el som inte kräver behörighet)
Tillsyn av tekniska installationer
Samordning med entreprenörer och uppföljning
Dokumentation och återkoppling till hyresgäster
Ronderingar av inre/yttre miljö vid behovPubliceringsdatum2026-03-02Kvalifikationer
Erfarenhet av fastighetsskötsel eller tekniskt arbete
Tekniska kunskaper inom VVS, ventilation, styr & regler, enklare EL, eller liknande
God förståelse för fastigheters drift och installationer
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Meriterande
Utbildning inom fastighetsteknik, el, VVS eller motsvarande
Erfarenhet av arbete i felanmälans-/ärendehanteringssystem
Yrkesbevis eller certifikat inom relevant teknikområde
Erfarenhet av kommersiella fastigheter
Som person är du lösningsorienterad och tekniskt nyfiken, och du trivs när du får kombinera problemlösning med en varierande arbetsdag. Du är trygg i kundmötet och kommunicerar tydligt, samtidigt som du är ordningsam och strukturerad i hur du driver dina ärenden framåt.
Vad Jefast erbjuder
Hos Jefast blir du en del av ett familjärt team där vi känner varandra, hjälps åt och bryr oss om hur vardagen fungerar. Vi har korta beslutsvägar, mycket eget ansvar och en arbetsmiljö där det är okej att fråga, testa och förbättra. Du jobbar nära kollegor och hyresgäster, och ser snabbt resultatet av det du gör.
Anställningsform
Heltid
TillsvidareSå ansöker du
Skicka din ansökan till Rekrytering@jefast.se
Rekrytering sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: Rekrytering@jefast.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan fastighetsskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jefast AB
(org.nr 556311-1409), https://www.jefast.se/
Carl Krooks gata 25C (visa karta
)
252 26 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9772716