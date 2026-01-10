Fastighetsskötare till fordonsanläggning | Heltid | Södertälje

Posti Logistics Staffing AB / Fastighetsskötarjobb / Södertälje
2026-01-10


Publiceringsdatum
2026-01-10

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta heltid hos en av våra kunder i Södertälje som fastighetsskötare på deras anläggning.
Arbetsuppgifterna består främst av att sköta den dagliga tillsynen av fastigheten och dess utemiljö, säkerställa att området är välordnat och fungerar som det ska samt utföra enklare underhålls- och servicearbeten. Du kommer även att arbeta med att hålla ordning på gården, hantera praktiska uppgifter kopplade till fastigheten och vid behov dokumentera eller registrera information i system.

Tjänsten passar dig som gillar att arbeta praktiskt, trivs med att vara utomhus och har ett öga för struktur, ordning och ansvar. Det är viktigt att du är självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har ett högt säkerhetstänk i ditt arbete.

B-körkort är ett krav, då arbetet sker på en stor anläggning som ofta innebär förflyttningar inom området med fordon. Erfarenhet av fastighetsskötsel, tekniskt underhåll eller liknande arbete är högst meriterande.

Profil
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som konsult hos oss representerar du inte bara dig själv, utan är även en viktig del av vårt team ute hos kund. I rollen som fastighetsskötare bidrar du till att fastigheten och dess utemiljö fungerar väl, är säker och håller hög kvalitet i det dagliga arbetet.

Vi söker dig som vill arbeta heltid med fastighetsskötsel och service. Arbetstiderna är vanligtvis förlagda till dagtid enligt överenskommelse. Uppdraget innebär ett självständigt och varierande arbete med ansvar för tillsyn, enklare tekniskt underhåll, felhantering och praktiska serviceuppgifter, både inomhus och utomhus. Du planerar och prioriterar dina arbetsuppgifter för att säkerställa en välfungerande fastighet.

Kvalifikationer
• Erfarenhet av fastighetsskötsel, tekniskt arbete eller liknande serviceyrke
• Goda tekniska kunskaper och praktisk problemlösningsförmåga
• Förmåga att arbeta självständigt samt planera och prioritera arbetsuppgifter
• B-körkort
• Grundläggande datorvana, exempelvis i felhanteringssystem, e-post och dokumentation
• Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Dina personliga egenskaper
• Serviceinriktad och kommunikativ
• Ansvarsfull, noggrann och lösningsorienterad
• Trivs med varierande arbetsuppgifter och arbete utomhus
• Flexibel och stresstålig

Meriterande:

• Yrkesutbildning inom fastighetsskötsel, VVS, el, bygg eller liknande
• Erfarenhet av arbete i bostadsbolag eller kommersiella fastigheter
• Kunskap inom styr- och reglerteknik, energioptimering eller lås- och passagesystem

Tjänsten rapporterar till ansvarig platschef och facility manager. Här erbjuds ett praktiskt och varierande arbete i en strukturerad miljö med möjlighet att utvecklas inom fastighetsområdet.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4955".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Mahmoud Abdalla
mahmoud.abdalla@posti.com

Jobbnummer
9677010

